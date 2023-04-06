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إيلاف من الرباط:وجهت النائبة المغربية الدكتورة حنان أتركين،المنتمية لحزب الأصالة والمعاص رة (غالبية حكومية)،سؤالاشفويا إلى وزير الشؤون الخارجية وال تعاون الإفريقي والمغاربة المقي مين بالخارج،حول موضوع "احترام مؤسسات البعثات التعليمية الفر نسية بالمغرب للثوابت الدينية وا لوطنية للمغاربة ".

وقالت النائبة أتركين،في مستهل سؤالها،إن بعض مؤسسات البعثات التعليمية الفرنسية بالمغرب "ت قوم بتصرفات وسلوكات تمس في العم ق" بالثوابت الدينية والوطنية ل لمغاربة.

وأشارت إلى أن هذه التصرفات أثا رت حفيظة الأسر التي "لم تكن تت وقع أن تتحول الفضاءات التعليمي ة التي يدرس بها أبناؤهم إلى أم اكن لتصريف حسابات سياسية والقيا م بتصرفات غير مقبولة،من قبيل عرض خريطة المغرب مبتورة عن صحر ائه،ومنع بعض العاملين في هذه المؤسسات من أداء فريضة الصلاة ب أماكن معزولة بمقرات العمل،وال تشجيع على المثلية،وغيرها من ال ممارسات المشينة".

وختمت النائبة أتركين سؤالها ال شفوي بمساءلة وزير الشؤون الخار جية والتعاون الإفريقي والمغارب ة المقيمين بالخارج عن التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل ضمان احترام مؤسسات البعثات التعليم ية الفرنسية بالمغرب للثوابت ال دينية والوطنية للمغاربة.

وتواترت، في الفترة الأخيرة، تق ارير ومتابعات تتناول ما يحدث د اخل مؤسسات البعثات التعليمية ا لفرنسية بالمغرب. وتحدثت عن "تر اكم أخطاء المعلمين الأجانب داخل أقسام المدارس الفرنسية بالمغر ب في سياق متزامن". وشددت على ا لقول إن تزامنها "ليس صدفة"،مش يرة إلى أن هذه "الأخطاء" برزت " مباشرة بعد احتدام العداء الفرن سي للمصالح المغربية،الذي أصبح أخيرا ظاهرا للعيان ولا يخفى ع لى أحد".

وكانت تقارير صحافية مغربية قد اشارت الى ان مدارس البعثة الفر نسية بالمغرب تُراكم الأخطاء، و أن أولياء التلاميذ يلجؤون إلى القضاء.

وتحدثت تلك التقارير عن تراكم أ خطاء المدرسين الفرنسيين بشكل م تواتر ومتزامن ينزع عنها الطابع العرضي والمعزول،ويدخلها في إ طار تصريف العداء الفرنسي الممنه ج لكل ما هو مغربي.

وخلصت النائبة أتركين الى القول "إن تناسل هذه الأخطاء والزلات الفرنسية " يدعو إلى التساؤل الجدي حول مدى توا فر عنصر العمد وراءها. كما يدفع إلى "دق ناقوس الخطر والتنبيه ل مخطط فرنسي ربما يستهدف عقيدة و وطنية التلاميذ والتلميذات المغ اربة الذين يدرسون بالبعثات الف رنسيةبالمغرب.