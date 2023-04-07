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إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة لوقف التصعيد واحترام ترتيبات الوضع الراهن في الأماكن المقدسة في القدس.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن المملكة المتحدة تدين الهجمات الصاروخية العشوائية من جنوب لبنان وغزة وتعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

واضاف: حان الوقت الآن لجميع الأطراف في جميع أنحاء المنطقة لتهدئة التوترات.

تلاقي الفصح ورمضان

وقال كليفرلي: في تلاقي عيد الفصح ورمضان، تدعو المملكة المتحدة جميع الأطراف إلى احترام ترتيبات الوضع الراهن التاريخية في الأماكن المقدسة في القدس ووقف جميع الأعمال الاستفزازية.

وأكد بيان وزير الخارجية البريطاني الذي تلقت (إيلاف) نسخة منه على أن المملكة المتحدة من أشد المؤيدين لحرية الدين أو المعتقد وتدعو إلى احترام أماكن العبادة.

دور الأردن

وقال كليفرلي نحن نقدر دور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة في القدس وندين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى. وعندما تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بعمليات ، يجب عليها التأكد من أنها متناسبة ومتوافقة مع القانون الدولي.

وشدد على القول: يجب على إسرائيل والسلطة الفلسطينية اتخاذ خطوات للوفاء بالالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ والعقبة.

وخلص الوزير كليفرلي إلى القول: لن يكون السلام مستدامًا إلا إذا أعاد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزام بتسوية تفاوضية ، تؤدي إلى حل الدولتين لإسرائيل آمنة جنبًا إلى جنب مع دولة فلسطينية قابلة للحياة.

