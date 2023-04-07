إيلاف من الرباط:طالبت الكتل ا لنيابية لأحزاب التقدم والاشترا كية، والعدالة والتنمية، الحركة الشعبية (معارضة) بتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استي راد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية ا لعملية وشفافيتها ومشروعيتها".

وأوضح رؤساء هذه الكتل النيابية ، في رسالة وجهوها إلى رئيس مج لس النوب، أن الطلب جاء بناء عل ى الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وقال رؤساء هذه الكتل الثلاث، في معرض طلبهم الذي يحمل توقيعا ت رشيد حموني (التقدم والاشتراك ية) وعبد الله بوانو (العدالة و التنمية) وادريس السنتيسي (الحر كة الشعبية)،إن مبادرتهم تأتي على خلفية النقاش العمومي الذي تداول "لجوء شركاتٍ متخصصة في ا ستيراد المحروقات إلى اقتناء الغ از الروسي، بكمياتٍ كبيرة". وأش اروا إلى أن هذا "أمر حر من حيث المبدأ "، لكن، في المقابل، "أث يرت أسئلة حارقة تتعلق بشبهات تغ يير غير مشروع طال الوثائق المث بتة لصدر هذا الاستيراد وأسعاره على أساسا أنه مستورد من بلدان أخرى".

كما تحدث الطلب عن إثارة أسئلة متصلة بـ"بيع الكميات المستوردة من الغاز الروسي في السوق الوط نية بأسعار أعلى مما يجب، مقارن ة معأسعار استيراده، بما يكون ق د أدى إلى مراكمة أرباح تحوم ال شكوك حول مشروعيتها وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة به ا".





وفي نفس الوقت، يضيف الطلب، تطر ح "أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حص ول مضاربات تأسست على إعادة تصد ير هذا الغاز الروسي المستورَد، جزئيا أو كليا، بشكل او بآخر، و خارج الضوابط والقواعد المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استيراده على خلفية النزاعالدائ ر بين أوكرانيا وروسيا".

وأشار الطلب إلى أن حصة ورادات الغاز الروسي بلغت 9 بالمائة طو ال سنة 2022، فيما وصلت خلال ال شهرين الأولين فقط من هذا العام (2023 )حوالي 23 بالمائة، حسب إحصائيا ت إدارة الجمارك والضرائب غير ا لمباشرة.

واعتبارا لانخفاض سعر الغازوال الروسي في السياق الحالي، يضيف الطلب و"دون أن يكون لذلك انعكا س واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية،فإن ذلك يعز ز بعض الشكوك والشبهات حول حقيق ة ونزاهة وشفافية الأسعار والأر باح مصدر الاستيراد، وكذا حول ال اتجاهات التي تسلكها الكميات ال مستودة"

وأوضح رؤساء الكتل الثلاث في مع رض طلبهم، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة يتمثل في "الوقوف على حقيقة هذه الشكوك والشبهات ا لتي تم تداولها من طرف جزء من ا لرأي العام الوطني والإعلام. لا سيما وأن الموضوع له ارتباط و ثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة ال طاقية،وغلاء الأسعار،والقدرة الشرائية للمواطن المغربي،وقدر ات المقاولة الوطنية، وبالمداخي ل الضريبية المفترضة، وبحكامة ع الَم الأعمال".

وعليه، يضيف طلب الكتل البرلمان ية الثلاث، ستتمثل مهمة اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، أساسا، في جمع المعلومات المتعلقة بوا قعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بدرجة سلامتها ومشروعيته ا من شكوك متداولة.

وقالت اللجنة إنها تروم من خلال مهمتها "تسليط الضوء على التأث يرات المختلفة لهذه الواقعة في حال ثبوتها،ماليا واجتماعيا وإقتصاديا وضريبيا"؛ وذلك من خلال "تجميع واستقاء المعطيات والمعل ومات والوثائق الموجودة بحوزة م ختلف الإدارات والمصالح العمومي ة ذات الصلة بالموضوع، او لدى ال هيئات أو الأشخاص الذاتيين أو ا لمعنويين، وإطلاع مجلس النواب ع لى نتائجها. وذلك بأفق استيضاح ملابسات وحيثياتالموضوع،واتخاذ ما يلزم، في إطار ما يتيحه الد ستور والقانون،من أجل حماية ال رأي العام في حال انتفاء الشبها ت، او من أجل ترتيب الآثار الضرو رية في حال ثبوتها".

في السياق ذاته،وجه رؤساء الكتل الثلاث دعوة إلى عضوات وأعضاء مجلس النواب من أجل التوقيع على طلب تشكيل اللجنة النيابية،وأو ضحوا أن الطلب المتعلق بتشكيل ل جنة نيابية لتقصي الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بـ "واقعة استيراد الغازوال الروسي ،والشبهات المرتبطة بمدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها" ، جاء بناءً على الدستور، والقا نون التنظيمي المتعلق بطريقة تس يير اللجان النيابية لتقصي الحقا ئق، وكذا على النظام الداخلي لم جلس النواب.

وأضافوا أن المبادرة تأتي على إ ثر ما تم تداوله من لجوء شركاتٍ متخصصة في الاستيراد الحر للمح روقات إلى اقتناء الغاز الروسي، بكمياتٍ كبيرة، لكن مع "أسئلة ح ارقة تتعلق بالوثائق الـمُثبِتة لمصدر هذا الاستيراد وأسعاره،وكذا بالأرباح التي تحوم الشكو ك حول مشروعيتها،وحول شفافية ال عمليات التجارية المرتبطة بها. علاوةً على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضارباتٍ تأسست على إعادة تصديرهذا الغاز الروسي المستو رَد، خارج الضوابط المعمول بها، وذلك إلى بلدان أخرى تحظر استي راده".

وأوضحوا أن المبادرة تهدف إلى و قوف مجلس النواب على "حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما وأن الموضوع له ارتباطٌ وثيق بالأمن الطاقي،والفاتورة الطاقية،وغل اء الأسعار،والقدرة الشرائية ل لمواطن المغربي،وقدرات المقاول ة الوطنية ،وبالمداخيل الضريبية المفترضة،وبحكامة عالَم الأعما ل".

وأضافوا أن هذه المبادرة تهدف إ لى "استيضاح ملابسات وحيثيات ال موضوع من طرف مجلس النواب"، بغا ية أن "تُتخذ الخطوات اللازمة في ما بعد، من طرف السلطات المعنية ، كلٌّ من موقع مسؤوليتها واختص اصاتها، وفي إطار ما يتيحه الدس تور والقانون، من أجل طمأنة الر أي العام في حال انتفاء الشبهات، أو من أجل ترتيب الآثار الضرور ية في حال ثبوتها"