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باريس: حكمت محكمة جنايات باريس مساء الجمعة على امرأة بالسجن ثلاثين عاماً لقتلها عام 2019 زوجتها البالغة 36 عاماً على خلفية شعوذة.

وأفادت كريستي دوبين (42 عاماً)، وهي سائقة حافلة سابقة، أنها أقدمت على فعلتها تحت "تأثير" كاهنة شعوذة هايتية أعطتها تعليمات لـ"فكّ السحر".

واعتبرت المدعية العامة أن تعليمات المشعوذة التي بررت بها كريستي دوبين جريمتها لم تكن سوى ذريعة "لإنهاء حياة والدة طفليها".

وقُتلت سيلفيا، وهي موظفة في متجر وأم لطفلين، في 23 آذار/مارس 2019 في مرأب المبنى الذي كانت تقيم فيه بباريس، وعُثر على جثتها في غابة بضواحي العاصمة الفرنسية.

انفصال

وكانت سيلفيا أبدت رغبتها في الانفصال عن كريستي دوبين منتصف عام 2018 بعد أربع سنوات من الزواج، وبدأت علاقة عاطفية جديدة.

في 13 شباط/فبراير 2019، وقّعت على موافقة على أن تتبنى كريستي دوبين الطفلين التوأمين اللذين أنجبتهما عام 2013. ولكن كان أمامها شهران للتراجع.

وصباح الجمعة، قبل التئام هيئة المحكمة للتداول، طلبت كريستي دوبين "الغفران من جميع أفراد الأسرة"، مؤكدة أنها "نادمة على ما حصل".

كذلك حُكم على سابرينا مورو التي كانت على علاقة عاطفية بكريستي دوبين وقت حصول الجريمة، بالسجن 18 عاماً، وعلى إيفين ويبستر، وهو صديق لها من أصل هايتي، بالسجن 25 عاماً.

وكانت سابرينا مورو الوحيدة التي أقرّت باستمرار بأن الثلاثي استدرج الضحية إلى مرأب المبنى "بهدف قتلها".