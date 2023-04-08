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كراماتورسك (أوكرانيا): وضع سكان كراماتورسك السبت زهورا عند نصب في المحطة المركزية لهذه المدينة الواقعة في دونباس، حيث خلف قصف روسي 61 قتيلا قبل عام فيما كان آلاف المدنيين يفرون من الحرب في أوكرانيا.

في الثامن من نيسان/ابريل 2022، أسفر القصف ايضا عن إصابة أكثر من 160 شخصا في صفوف أناس تجمعوا في هذه المحطة تمهيدا لإجلائهم، في إحدى أكثر الضربات دموية التي استهدفت مدنيين يفرون أمام تقدم القوات الروسية.

وقالت تاتيانا سيشنكو (67 عاما) لفرانس برس باكية "قضت صديقتي وابنتها. ماذا يمكن أن أقول؟".

ودنا سكان من لوحة صغيرة غطتها زهور وألعاب أطفال. ووقف بعضهم مصليا فيما ركع البعض الآخر.

وكان نحو أربعة آلاف مدني احتشدوا قبل عام في هذه المحطة، في انتظار إجلائهم بواسطة قطار، حين تعرضت لقصف بصاروخ طراز "توتشكا يو". وقال خبراء إنه كان يحوي ذخائر عنقودية.

موسكو تنفي

نفت موسكو أي ضلوع في الهجوم، مؤكدة أن القوات الروسية لا تستهدف المدنيين.

يرماك

واعلن أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر الشبكات الاجتماعية يومها، أن "الإرهابيين الروس" مسؤولون عن الهجوم، مشددا على "وجوب معاقبة مجرمي الحرب".