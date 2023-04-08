قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك









إيلاف من الرباط:استقبل عبد اللطيف حموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي (مخابرات داخلية)، أمس الجمعة بالرباط ، وليم بيرنز ، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ( سي آي إيه ) ، الذي كان مرفوقا ببعض من كبار مساعديه وبسفير الولايات المتحدة المعتمد لدى المغرب ،بونيت تالوار.

وشكل تقييم الوضع الأمني والمخاطر المرتبطة به على المستويين الإقليمي والجهوي،ودراسة التهديدات والتحديات الأمنية الناجمة عن توتر الأوضاع في بعض مناطق العالم،فضلا عن رصد واستشراف مخاطر التنظيمات الإرهابية،خاصة بمنطقة الساحل والصحراء محور المباحثات بين حموشي وبرنز ، وفق ما ذكر بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي.

وأشار البيان الى أن لقاء حموشي -بيرنز يندرج في سياق الاجتماعات الثنائية بين الطرفين، كما يشكل مناسبة لمتابعة تنزيل مخرجات زيارة العمل التي قام بها المدير العام لمراقبة التراب الوطني المغربي إلى الولايات المتحدة يومي 13 و14 يونيو 2022، والتي التقى خلالها بكل من أفريل هاينز ،مديرة أجهزة المخابرات الأميركية ، وليم بيرنز ،مدير وكالة الاستخبارات المركزية، و كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي( إف بي أي ).

وخلص البيان إلى أن زيارة بيرنز للرباط تعكس متانة وعمق علاقات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الأمني والاستخباراتي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي والوكالة المركزية للاستخبارات الأميركية، كما تأتي أيضا لتأكيد الرغبة المشتركة للطرفين في تدعيم هذا التعاون،وتوطيد التنسيق البيني في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لمختلف التهديدات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.