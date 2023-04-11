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إيلاف من لندن: عينت حكومة المملكة المتحدة، لأول مرة، سيدة مديرة لوكالة الاتصالات والمخابرات (GCHQ) التي تشرف على الأمن والمعلومات للدولة والجيش.

تخلف آن كيست-بتلر السير جيريمي فليمنغ في منصب المدير السابع عشر لوكالة الاستخبارات التي تتخذ من ضواحي مدينة شلتنهام مقراً لها.

ووكالة الاستخبارات والاتصالات الحكومية، المعروفة باسم GCHQ، هي منظمة استخباراتية وأمنية مسؤولة عن توفير استخبارات الإشارات (SIGINT) وتأمين المعلومات للحكومة والقوات المسلحة في المملكة المتحدة.

ترتبط الوكالة بوزير الخارجية، لكنها ليست جزءا من وزارة الخارجية، وعادة يكون مديرها العام برتبة سكرتير دائم.

ترحيب كليفرلي

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن آن كيست-بتلر تتمتع بسجل حافل في قلب شبكة الأمن القومي في المملكة المتحدة، ما يساعد على مواجهة التهديدات التي يشكلها الإرهابيون ومجرمو الإنترنت والقوى الأجنبية الخبيثة.

أضاف: "إنها المرشح المثالي لقيادة GCHQ، وستستخدم آن خبرتها الواسعة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الجمهور البريطاني".

تصريح المديرة الجديدة

وعبرت كيست-بتلر عن سعادتها بمنصب المدير السابع عشر لمركز GCHQ. وقالت: "مهمة الوكالة للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة ملهمة اليوم كما كانت عندما تم تأسيسها منذ أكثر من 100 عام، وتعمل في قلب المملكة المتحدة واستجابةً لحلفائنا لبعض أكثر القضايا تحديًا في عصرنا".

أضافت: "في العام الماضي، ساهمت GCHQ في معلومات استخباراتية حيوية لتشكيل رد الغرب على الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا؛ وساعدت في تعطيل المؤامرات الإرهابية؛ وعملت بلا كلل للتصدي للتهديد المستمر لبرامج الفدية التي يكلف تأثيرها المملكة المتحدة غاليًا".

وقالت المديرة الجديدة: "تشرفت بالعمل في مقر الاتصالات GCHQ قبل بضع سنوات، لذلك أعلم أنني انضممت مرة أخرى إلى فريق عالمي المستوى من الأشخاص من خلفيات متنوعة مع مجموعة واسعة من المهارات، والذين يتشاركون تركيزًا فرديًا على جعل بلدنا أكثر أمانًا وأكثر أمانًا، وأكثر ازدهارًا".

وختمت تصريحها قائلة: "أنا متحمسة لمواصلة التأكد من أن GCHQ هي مؤسسة يبذل الجميع قصارى جهودهم".

وقال المدير المنتهية ولايته السير جيريمي، الذي أعلن عن نيته التنحي في يناير الماضي: "تعيين آن خبر رائع للمنظمة. عملت معها عقودًا من الزمن، وأعتقد أنها خيار رائع مع خبرة عميقة في الذكاء والأمن في عالم اليوم الذي تحركه التكنولوجيا".

الحرب العالمية الأولى

يذكر أنه كان تم إنشاء مقر الاتصالات GCHQ في الأصل بعد الحرب العالمية الأولى باسم رمز الحكومة ومدرسة Cypher (GC&CS) وكان معروفًا بهذا الاسم حتى عام 1946.

في أثناء الحرب العالمية الثانية، كانت هذه الوكالة تقع في منطقة بليتشلي بارك، وكانت مسؤولة عن كسر رموز (إنيغما) الألمانية. وهناك مكونان رئيسيان لوكالة GCHQ: منظمة الإشارات المركبة (CSO) المسؤولة عن جمع المعلومات؛ والمركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) المسؤول عن تأمين اتصالات المملكة المتحدة.

الخدمة التقنية المشتركة (JTLS) إدارة صغيرة ومورد حكومي مسؤول بشكل أساسي عن دعم اللغة الفني وخدمات الترجمة والترجمة الفورية عبر الإدارات الحكومية. وهو موجود في موقع مشترك مع GCHQ لأغراض إدارية.

إدوارد سنودون

في عام 2013، تلقى مقر الاتصالات GCHQ اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا عندما كشف المقاول السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن أن الوكالة كانت بصدد جمع جميع البيانات عبر الإنترنت والهاتف في المملكة المتحدة عبر برنامج Tempora.

بدأت اكتشافات سنودن في إطلاق سلسلة من عمليات الكشف المستمرة عن المراقبة العالمية. وحينها أُجبرت صحيفة غارديان على إتلاف الأقراص الصلبة للكمبيوتر بالملفات التي أعطاها سنودن بسبب التهديدات برفع دعوى قضائية بموجب قانون الأسرار الرسمية.

ويدير مقر الاتصالات GCHQ جهاز مكون من مدير ومجلس إدارة يتألف من مديرين تنفيذيين وغير تنفيذيين، يقدمون التقارير إلى مجلس الإدارة.