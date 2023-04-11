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إيلاف من بيروت: تنتشر فرق التحكم بالطائرات بدون طيار على خطوط النار في باخموت الأوكرانية، يختبئون في قبو متجمد أو يخاطرون بالوقوف على سطح مبنى مؤلف من تسعة طوابق. يُجبر البعض على البقاء على بعد مئات الأمتار من خط المواجهة. من دونهم، ستكون جهود أوكرانيا للاحتفاظ بالمدينة المحاصرة أصعب كثيرًا، وربما مستحيلة.

إلا أن القلق بالنسبة لأوكرانيا، وفقًا لثلاثة مشغلين للطائرات بدون طيار في الخطوط الأمامية، يكمن في أن الروس يوشكون على النجاح في مواجهة النماذج الأكثر شيوعًا من هذه المسيّرات، خصوصًا مسيرات DJI الصينية. قال ياروسلاف (31 سنة): "إنهم بارعون.. يصنعون أنظمة تشويش خاصة".

قال الخبير في الطائرات بدون طيار: "في الواقع، أعتقد أنه في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر، لن تكون مسيرات DJI قابلة للاستخدام على الجبهات". وهذا يعني أن ثمة سعي حثيث للعثور على بدائل، ما أدى إلى انطلاق مبادرات أوكرانية لا حصر لها في أكثر الجوانب ديناميكية في الحرب المستمرة من 14 شهرًا تقريبًا، وهو الصراع الذي ساعدت فيه الطائرات بدون طيار الجنود الأوكرانيين إلى حد كبير حتى الآن.

الأمر مرعب

التقى ياروسلاف وماكسيم، وكلاهما من خاركيف، على درج مكتب التجنيد في أول أيام الحرب. لم يكن لدى أي منهما خبرة عسكرية، لكن بعد نقل عائلاتهما إلى أماكن بعيدة غرب البلاد، تم تجنيدهما في اللواء 63 الأوكراني الذي يعمل في الصيف حول ميكولايف في الجنوب - قبل الانتقال إلى منطقة باخموت الساخنة في ديسمبر ويناير.

إنه أمر مرعب ومهين للإنسانية: مشاهدة العنف من فوق الرؤوس وإلقاء القنابل من الأعلى. "عندما تشاهد الأفلام، تعتقد أنك يجب أن تشعر بشيء ما عندما تقتل الناس"، كما قال ياروسلاف، مضيفًا: "لكن في الحرب، لا مشاعر، أنت تفعل ما تحتاج إلى القيام به تمامًا"، على الرغم من أن كليهما اعترف بأن فترة الراحة التي دامت ثلاثة أسابيع في خط المواجهة لم تكن طويلة بما فيه الكفاية.

يُطلب من مشغلي الطائرات بدون طيار، مثل ماكسيم وياروسلاف، ضمن كتائب الخطوط الأمامية، إجراء استطلاع ومراقبة هجمات العدو أو البحث عن أهداف ذات قيمة أعلى مثل قطع المدفعية، على الرغم من أن الروس في باخموت يطلقون النار فترة وجيزة فقط على بعد حوالي 3 أميال (5 كيلومترات) خلف خطوط العدو. قال ياروسلاف: "لديك دقيقتان فقط لكشفهم وتدميرهم". كما أنهم يساعدون المدفعية الأوكرانية على تصحيح أهدافها، وأحيانًا يستخدمون طائرات بدون طيار مسلحة إذا لزم الأمر.

فعالية متراجعة

لكن مشغلي الطائرات بدون طيار أفادوا بأن طائرة DJI الصينية أصبحت تدريجياً أقل فعالية، حيث أن تقنيات الحرب الإلكترونية الروسية تقلل من مداها. غالبًا ما تكون البيئة في باخموت، حيث تكون خطوط الرؤية مقيدة بالمباني المتبقية، أكثر صعوبة أيضًا، كما كان الطقس الشتوي، لكن فرقة الطائرات بدون طيار في الخطوط الأمامية قد تغطي بضع مئات من الأمتار فقط، بينما كان مداها الفعال قبل ذلك 10 أو 20 مرة أكثر.

اضاف ياروسلاف: "في ميكولايف كنا نغطي 15 كيلومترًا، في باخموت نغطي 500 متر. وحتى بالنسبة لمسافة 500 متر كان من الصعب التغطية بطائرتين بدون طيار"، كما كان من الممكن عبور 6 كيلومترات على الجبهة الجنوبية في الخريف خلف خط المواجهة، لكن في باخموت "كيلومتر واحد كحد أقصى، لم يكن من الممكن في بعض الأحيان عبور الحدود".

الخسائر القتالية كبيرة أيضًا، حيث تمثل النيران الصديقة مشكلة خاصة، إذ يعرف المشاة العصبيون على الأرض أن وجود طائرة بدون طيار تتسكع للحظة أعلاه يمكن أن يكون مقدمة لقذيفة مدفعية واردة. أحيانًا لا تدوم الطائرة بدون طيار يومًا، وفي أحيان أخرى يمكن الحفاظ عليها عدة أشهر. يعتبر المشغلون أهدافًا رئيسية؛ ماكسيم أصيب بشظية في ذراعه اليمنى من قذيفة سقطت بالقرب منه أثناء قيامه بواجبه في بخموت.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها دان صباغ وأرتيم مازولين ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية