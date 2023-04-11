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بلفاست: وصل الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إلى بلفاست في زيارة مقتضبة لترسيخ الآفاق السياسية والاقتصادية في إيرلندا الشمالية بعد 25 عاماً على توقيع اتفاق السلام التاريخي فيها.

وسيلقي بايدن الذي كان في استقباله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خطاباً الأربعاء في جامعة في بلفاست يركز فيه على "التقدم الهائل" منذ توقيع الاتفاق عام 1998، قبل أن يتوجّه إلى جمهورية أيرلندا، حيث سيزور العاصمة دبلن ومقاطعات لاوث (شرق) ومايو (غرب) التي يتحدر منها أجداده.