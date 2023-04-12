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إيلاف من لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية إن هناك "مستوى خطيرًا من عدم الدقة" في التسريبات التي تزعم أن القوات الخاصة البريطانية تعمل في أوكرانيا.

وتم الإبلاغ عن هذه المزاعم على نطاق واسع بعد أن تم تسريب ونشر وثائق عسكرية أميركية سرية على الإنترنت. وحذر متحدث باسم وزارة الدفاع من أخذ المزاعم الواردة في التسريب "على أنها ذات مصداقية".

عدم دقة

وقال المتحدث في تغريدة نُشرت على موقع تويتر: "إن التسريب المبلغ عنه على نطاق واسع لمعلومات أميركية سرية مزعومة أظهر مستوى خطيرًا من عدم الدقة. "يجب على القراء توخي الحذر بشأن التعامل مع ادعاءات القيمة الظاهرية التي من المحتمل أن تنشر معلومات مضللة."

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية التي شاهدت الوثيقة المسربة: يبدو أن الوثيقة المسربة التي تم تداولها على الإنترنت تعود إلى الأول من مارس 2023 وتشير إلى أنه في ذلك الوقت ، كان لدى الدول التالية قوات خاصة في أوكرانيا: الولايات المتحدة الأميركية (14) ، والمملكة المتحدة (50) ، وفرنسا (15) ، ولاتفيا ( 17) وهولندا (1). ولا تذكر الوثيقة مكان تواجد القوات المزعومة أو ما يفعلونه.

كلام بيسكوف

وردا على سؤال حول تسريب الوثائق، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لشبكة (سكاي نيوز): "مثل أي شخص آخر، لا نعرف مدى صحة هذه الوثائق. لكن حتى لو فك الارتباط بهم ، قبل وقت طويل من ظهور هذه الوثائق ، كان لدينا ولا يزال لدينا معلومات تفيد بأن العديد من المدربين ، بمن فيهم أولئك من بريطانيا ، والمقاتلون يشاركون في العمليات العسكرية".

وعلى صلة، حث كريس ميجر، المتحدث باسم البنتاغون ، على توخي الحذر في "الترويج أو تضخيم أي من هذه الوثائق" ، مضيفًا أنه "يبدو أن الشرائح قد تم التلاعب بها".

غرفة دردشة

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الوثائق ربما تم نشرها لأول مرة في غرفة دردشة على Discord، وهي منصة وسائط اجتماعية شائعة لدى هواة الألعاب.

وشارك مستخدم غرفة دردشة مجهول المستندات التي يُزعم أنها سرية، وقام بطباعتها أولاً بأفكاره الخاصة ، ثم ، منذ بضعة أشهر ، بدأ في نشر صور الأوراق التي تحتوي على طيات.

ويبدو أن المنشورات قد مرت دون أن يلاحظها أحد خارج الدردشة حتى قبل أسابيع قليلة ، عندما بدأت تنتشر على نطاق أوسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يتم التحقق من العديد من التفاصيل التي شاركها الشخص بشكل مستقل وتم حذف غرفة الدردشة الأصلية.

وردا على سؤال يوم الاثنين عما إذا كانت الحكومة الأميركية تنتظر فعليا ظهور المزيد من وثائق المخابرات على الإنترنت ، أجاب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "الحقيقة والإجابة الصادقة هي: لا نعرف".

يأتي ذلك بعد أن بدأت وزارة الدفاع الأميركية التحقيق في المسؤول عن التسريب المحتمل أن يكون ضارًا.

الانتهاك الأول

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز)، التي أبلغت عن الانتهاك لأول مرة ، عن محللين عسكريين قولهم إن الملفات قد تم تعديلها على ما يبدو في أجزاء معينة، مما قد يشير إلى محاولة موسكو نشر معلومات مضللة.

وقال ياروسلاف تروفيموف، مراسل صحيفة (وول ستريت جورنال) ، إن القنوات الدعائية الروسية بدت وكأنها التقطت صورة واحدة على الأقل من الوثائق بعد نشر الوثائق الأصلية.

ولاحظ تروفيموف كيف حدثت زيادة كبيرة فجأة في عدد الضحايا الأوكرانيين وخسائر المعدات المسجلة وانخفاض هائل في أضرار المعركة الروسية.

موقف كييف

ومن جهته، قال المسؤول الرئاسي الأوكراني ، ميخايلو بودولياك ، إن التسريب بدا وكأنه عملية تضليل روسية ، قائلاً إنها تحتوي على "كمية كبيرة جدًا من المعلومات الوهمية".

وأضاف بأن عملية سرقة المستندات السرية وتسريبها إما بتعديلات أو بدون تعديلات هي سلاح حرب معلومات طويل الأمد مصمم لتقويض الخصم.

وقال: سوف تفيد المستندات روسيا في الحصول على معلومات حول خطط القتال في أوكرانيا والدعم الغربي ليتم تسريبها عبر الإنترنت.

تواريخ الملفات

يشار إلى أن تاريخ الملفات السرية - بما في ذلك ملف تم وضع علامة "سري للغاية" عليه والآخر تم وضع علامة "سرية" عليه – يعود إلى أواخر فبراير وأوائل مارس.

ولم تكشف الوثائق عن تواريخ محددة أو تفاصيل حول هجوم الربيع المتوقع لأوكرانيا في شرق وجنوب البلاد. لكنها تقدم أدلة حول نوع التشكيلات العسكرية التي يساعد الحلفاء الغربيون شركائهم الأوكرانيين في بنائها.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يحاولون إزالة الملفات من مواقع التواصل الاجتماعي. ومع ذلك ، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الماضي ، لا تزال نسخ التسريبات تُنشر على نطاق واسع.