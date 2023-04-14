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الرباط: أحبطت السلطات المغربية الجمعة محاولة نحو 150 مهاجراً غير نظامي اقتحام مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، وأوقفت 70 منهم، وفق ما أفادت السلطات المحلية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في السلطات المحلية "جرى خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة إحباط محاولة للهجرة غير المشروعة صوب ثغر سبتة، على مستوى منطقة الخلوط"، في منطقة الفنيدق المحاذية لسبتة.

قام بهذه المحاولة نحو 150 مهاجرا يتحدرون من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، أوقف 70 منهم، وفق ما أضاف المصدر ذاته .

وأوضح أنّ "بعضهم كانوا مسلّحين بعصي وحجارة وأسلحة بيضاء"، مشيراً إلى "إصابة 14 عنصراً من أفراد القوات العمومية و6 إصابات بين صفوف هؤلاء المهاجرين"، نقلوا إلى المستشفى.

ويعدّ جيبا سبتة ومليلية ( شمال المغرب) منفذاً تقليدياً للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحاولون ولوجهما عبر تسلّق سياجات حدودية عالية تتخللها أسلاك شائكة، فضلا عن الطرق البحرية عبر المتوسط أو المحيط الأطلسي باتجاه جزر الكناري.

لكنّ تدفق الهجرة غير النظامية باتجاه إسبانيا تراجع بأكثر من 25% في عام 2022، مع انخفاض ملحوظ، خصوصاً في عدد الوافدين من طريق البحر، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.

ويأتي هذا بعد استئناف التعاون بين المغرب وإسبانيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، العام الماضي بعد أزمة دبلوماسية دامت نحو عام.

في المقابل شاب هذا التعاون حادث مأساوي في يونيو، حين حاول نحو ألفي مهاجر، معظمهم سودانيون، اقتحام معبر حدودي بين الناظور وجيب مليلية ما تسبّب بمقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.