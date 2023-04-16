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باريس: أكّدت مارين لوبن ابنة الرئيس السابق لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف جان ماري لوبن الأحد في مقابلة تلفزيونية أن والدها "بخير" بعدما نُقل إلى المستشفى اثر "نوبة قلبية خفيفة".

وقالت لوبن عن والدها البالغ من العمر 94 عامًا "والدي متألق في سنّ 95 عامًا، لذلك يتطلّب ذلك بين الحين والآخر بعض الزيارات للمستشفى لإجراء فحوصات. لكنه بخير".

وأضافت "لم أره بعد، لن يمرّ وقت طويل قبل حصول ذلك (...) لكنه بخير وهذه هي المعلومة التي تهمّ".

وطالبت باحترام "حياته الخاصة".

مساء السبت، قال لوران دو سانت افريك مستشار جان ماري لوبن إن مؤسس الحزب اليميني المتطرف في فرنسا "أدخل إلى مستشفى عام في منطقة باريس". واضاف أن "عائلته وأقرباءه قلقون لكنهم هادئون"، مؤكدا أن لوبن "واع".

وأسس جان ماري لوبن في 1972 حزب الجبهة الوطنية الذي أصبح "التجمع الوطني" وقادته ابنته مارين لوبن حتى تشرين الثاني/نوفمبر. واحتلت مارين لوبن المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 (41,5 بالمئة) بعد إيمانويل ماكرون.

وكان لوبن الأب نقل إلى المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة. وفي شباط/فبراير 2022 نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية خفيفة.