قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أكّدت روسيا الإثنين أنّها أحبطت محاولة تسلّل أوكرانية إلى أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانها عن حادثة مماثلة.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تلغرام إنّ "المتسلّل انفجر عند خط دفاعي ملغّم أنشأته القوات المسلّحة الروسية لمنع التسلّل إلى الأراضي الروسية وضمان سلامة سكّان المناطق الحدودية".

واستنكر "محاولة غير شرعية" من أوكرانيا "لاختراق" الحدود الروسية.

وفي الأسابيع الأخيرة أعلنت السلطات الروسية عن محاولات تسلل عديدة لـ"مخربين" من أوكرانيا إلى المناطق الحدودية التي تتعرض أيضًا بشكل منتظم لقصف مدفعي وهجمات بطائرات مسيّرة.

وفي 6 نيسان/أبريل، أكّد بوغوماز أنّ حرس الحدود "أحبطوا" محاولة تسلّل "20 رجلاً" من أوكرانيا من خلال "بإطلاق النار على العدو".

من جهته، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الأمن "ببذل كلّ ما في وسعها لضمان سلامة السكّان" في كلّ من روسيا والأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها حيث تمّ اغتيال العديد من المسؤولين الموالين لموسكو في الأشهر الماضية.

ولا تقرّ أوكرانيا رسمياً بتنفيذ عمليات "تخريب" على الأراضي الروسية، وقد نفت خصوصاً أيّ صلة لها بالهجوم الذي دمّر جزءاً من جسر القرم في الخريف الماضي.

لكن في مطلع آذار/مارس، حضر مئات الأوكرانيين جنازة في كييف لمقاتلين من كتيبة متطوّعين قُتلوا خلال مهمّة "تخريب" في روسيا.