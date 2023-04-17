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بروكسل: أعلن الاتّحاد الأوروبي مساء الإثنين أنّ سفيره في الخرطوم إيدان أوهارا "تعرّض لاعتداء" في منزله في العاصمة السودانية حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في تغريدة إنّه "قبل بضع ساعات تعرّض سفير الاتّحاد الأوروبي في السودان لاعتداء في منزله"، من دون أي يوضح ما إذا كان المبعوث قد تعرّض لأيّ إصابات.

لكنّ المتحدّثة باسم الشؤون الخارجية في الاتّحاد الأوروبي نبيلة مصرالي قالت لوكالة فرانس برس إنّ السفير أوهارا "على ما يرام"، مضيفة أنّ بعثة الاتّحاد الأوروبي في الخرطوم لم يتم إجلاؤها.

وشدّدت مصرالي على أنّ "سلامة موظفينا هي أولويتنا".

وفي تغريدته شدّد بوريل على أنّ "أمن المقارّ الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقاً للقانون الدولي".

وندّد وزير الخارجية الأوروبي بشدّة بهذا "الانتهاك الفاضح لمعاهدة فيينا" التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

وكان بوريل دعا في وقت سابق من الإثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار في السودان "للسماح بإجراء وساطة".

وأضاف أنّ "الاتّحاد الأوروبي يحاول إقناع الجانبين بضرورة أن تكون هناك تهدئة إنسانية وتشجيع للحوار".