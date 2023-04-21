قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلن نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني، استقالته، اليوم الجمعة، بعد تأكيد شكوتين ضده في تقرير حول سلوكه حتى "يحافظ على كلمته"، وقال إن نتائج التحقيق "معيبة".

واستقال دومينيك راب بعد مزاعم بأنه قام بتخويف الموظفين أثناء عمله كوزير في مختلف الإدارات. وفي رسالة نُشرت على تويتر، كشف عن تقرير حول سلوكه يؤيد ادعاءين ضده.

لكنه اعترض على النتائج ووصفها بأنها "معيبة" وادعى أنها "تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكم الرشيد".

نتائج التحقيق

وجاءت الاستقالة بعد أن تلقى رئيس الوزراء ريشي سوناك نتائج تقرير رسمي حول سلوك السيد راب يوم الخميس.

وقال مصدر من حزب العمال المعارض إن هذه هي المرة الثانية التي "يُسمح فيها لوزير في الحكومة بالاستقالة" بسبب مزاعم البلطجة ، مشيرًا إلى تنحي السير غافين ويليامسون وزير التعليم والدفاع السابق العام الماضي ، بدلاً من إقالة رئيس الوزراء لهم.

وأضاف: "لقد كان لدينا 13 عامًا من رؤساء وزراء حزب المحافظين يحاولون مراوغة القواعد والدفاع عن زملائهم، لقد طفح الكيل."

انتخابات فرعية

في غضون ذلك ، دعا الديموقراطيون الليبراليون السيد راب إلى الاستقالة من منصب النائب وإجراء انتخابات فرعية في مقعده، قائلين إنه أظهر "أنه ليس فقط غير لائق للعمل كوزير ، ولكنه غير لائق تمامًا لتمثيله. الناخبين في البرلمان ".

وفي الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء ، كتب السيد راب: "لقد دعوت إلى التحقيق وتعهدت بالاستقالة ، إذا توصلت إلى أي اكتشاف للتنمر على الإطلاق. أعتقد أنه من المهم الحفاظ على كلمتي".

وقال الوزير المنتهية ولايته إن التقرير - الذي نفذه المحقق المستقل آدم توللي: إنه "لم يقم مرة واحدة ، خلال أربع سنوات ونصف السنة ، بشتم أو الصراخ على أي شخص، ناهيك عن إلقاء أي شيء أو تخويف أي شخص جسديًا بأي شكل من الأشكال ، ولم يسعى عمدًا إلى التقليل من شأن أي شخص".

لكنه هاجم أيضا نتائج التحقيق، قائلا إن التحقيق حدد "عتبة التنمر منخفضة للغاية" بحيث "شكلت سابقة خطيرة".

شكاوى زائفة

وقال راب: "سيشجع ذلك على تقديم شكاوى زائفة ضد الوزراء ، وسيكون له تأثير مخيف على أولئك الذين يقودون التغيير نيابة عن حكومتك - وفي النهاية الشعب البريطاني".

وأضاف: "أنا آسف بصدق لأي ضغوط أو إهانة غير مقصودة يشعر بها أي مسؤول ، نتيجة الوتيرة والمعايير والتحدي الذي قدمته إلى وزارة العدل. لكن هذا ما يتوقعه الجمهور من وزراء يعملون نيابة عنهم ".

كما هاجم الوزير المستقيل دومينيك راب عملية التحقيق ، قائلاً إنه كان هناك "عدد من المخالفات" بما في ذلك "التسريب المنهجي للادعاءات المنحرفة والملفقة إلى وسائل الإعلام" و "الإبعاد القسري من قبل مسؤول كبير للأمناء الخاصين المتفانين" من مكتبه الخاص.

دعم الحكومة

وفي الأخير، أكد في رسالة الاستقالة لرئيس الوزراء ، وكتب: "ما زلت داعمًا لك ولهذه الحكومة ، كما فعلت عندما عرفتك لأول مرة في إطلاق قيادة حملتك في يوليو الماضي. لقد أثبتّ أنك رئيس وزراء عظيم في أوقات صعبة للغاية ، ويمكنك الاعتماد على دعمي من أعضاء مجلس النواب".

وكان تم تعيين السيد راب من قبل ريشي سوناك بعد أن تولى السلطة في أكتوبر.

وظهرت مزاعم حول السيد راب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ، حيث ادعى موظفون سابقون أنه خلق "ثقافة الخوف" في إداراتهم. ونفى المزاعم وطلب إجراء تحقيق مع نفسه بعد تقديم شكويين رسميتين.

24 شكوى

ومع مرور الأسابيع ، ظهر المزيد من الاتهامات ، حيث أشار تقرير واحد إلى أنه تم تقديم ما يصل إلى 24 شكوى.

وتعرض رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط بسبب ما يعرفه عن سلوك السيد راب المزعوم ، حيث قال مصدر مسؤول لقناة (سكاي نيوز) إن رئيس الوزراء أُبلغ بـ "سلوك راب غير المقبول" قبل تعيينه نائبه ووزير العدل.

وقال داونينغ ستريت إن السيد سوناك "ليس على علم" بأي "شكاوى رسمية" بشأن السيد راب عندما عينه ، لكن رقم 10 لم ينف أن المخاوف التي تم التعبير عنها بشكل غير رسمي.