الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



بكين: أكدت الصين الاثنين أنها تعتبر كل الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق "دولا ذات سيادة"، بعدما أثار كلام لسفيرها في باريس شكك فيه بسيادة البلدان، تنديدا واسعا في أوروبا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ لصحافيين "تحترم الصين وضع دولة ذات سيادة في كل الجمهوريات المنبثقة عن تفكك الاتحاد السوفياتي".