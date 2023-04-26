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ريو دي جانيرو: قضت محكمة برازيلية الأربعاء بتعليق العمل بـ"تلغرام" بعدما أحجمت الشركة المالكة له عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على هذا التطبيق.

وفرضت المحكمة على تلغرام غرامة تناهز 198 ألف دولار يومياً "لعدم الامتثال"، وأمرت بـ"التعليق الموقت لنشاطاته"، وفق ما أفاد وزير العدل فلافيو دينو في فيديو الى الصحافيين.

العنف ضد الأطفال

وأضاف "ثمة مجموعات تطلق على نفسها اسم +الجبهة المعادية للسامية+ و+الحركة المعادية للسامية+ تنشط على هذه الشبكات، ونعرف أن هذا الأمر هو في صلب العنف الممارس ضد أطفالنا"، في إشارة الى موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.

وفي نيسان/أبريل، قتل رجل يحمل فأساً أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين الرابعة والسابعة في مدرستهم. وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدرستان أخريان لهجومين لم يؤديا الى سقوط قتلى.

وفي آذار/مارس، قتل فتى في الثالثة عشرة من عمره أستاذة في مدرسة بساو باولو طعنا بالسكين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قتل مسلّح في السادسة عشرة أربعة أشخاص وأصاب أكثر من عشرة آخرين في هجومين على مدرستين في ولاية اسبيريتو سانتو بجنوب شرق البلاد.

ونقل موقع "جي 1" الإخباري عن مصادر في الشرطة اشتباهها بأن المراهق كان على تواصل مع مجموعات معادية للسامية على تلغرام.

وبحسب وثائق من السلطة القضائية الفدرالية في اسبيريتو سانتو، طلب المحققون من تلغرام تزويدهم البيانات الشخصية لأفراد مجموعتين معاديتين للسامية على المنصة. الا أن الشركة سلّمت المحققين بيانات مدير إحدى المجموعات فقط، وفق هذه الوثائق التي ألمحت الى وجود "نية لدى تلغرام بعدم التعاون مع التحقيق الحاصل".