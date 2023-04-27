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إيلاف من الرباط:اعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( استخبارات داخلية) بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية،اليوم الخميس،من توقيف 13 شخصا موالين لتنظيم ’’داعش’’ الإرهابي،تتراوح أعمارهم بين 19 و 49 سنة.

وذكر بيان للمكتب ذاته أن النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت 10 مدن هي:الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان.

واضاف البيان ان عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين اسفرت عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية،بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطبا لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف.

وذكر البيان ان المعطيات الاولية للبحث تشير إلى أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات "الإرهاب الفردي"، مشيرا الى أنهم انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.

وكشفت التحريات ايضا أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للإلتحاق بإحدى فروع تنظيم "داعش" خاصة بمنطقة الساحل والصحراء.

وحسب البيان ذاته فانه جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية( الاعتقال الاحتياطي) على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا رصد التقاطعات والارتباطات الاقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.