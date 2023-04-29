قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: ندّدت وزارة الخارجية الروسية السبت، بـ"انتهاك صارخ" للأعراف الدبلوماسية وبعمل "عدائي" من جانب السلطات البولندية، بعد مصادرة مبنى مدرسة روسية في وارسو.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الأعمال العدائية من قبل السلطات البولندية تشكّل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961". وحذّرت من أنّ هذا "العمل الوقح للغاية من جانب وارسو، خارج إطار التواصل الحضاري بين الدول، لن يبقى من دون ردّ فعلنا القاسي والعواقب على السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا".