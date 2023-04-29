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إيلاف من لندن: تظهر صور نشرتها الحكومة الأميركية، حديثًا ساعات من التوتر في البيت الأبيض أثناء الغارة التي قتلت زعيم شبكة (القاعدة) أسامة بن لادن في باكستان عام 2011.

وتُظهر الصور كيف شاهد الرئيس باراك أوباما وفريقه العملية وهي تتكشف قبل إعلان الخبر للعالم. كما تُظهر الصور كبار المسؤولين وهم يتصافحون بعد أن علموا أن بن لادن ، الذي أسس القاعدة وكان العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر / أيلول، قُتل برصاص فريق من قوات البحرية الأميركية.

كما تظهر الرئيس باراك أوباما وهو يتصل بزعماء العالم الآخرين ليخبرهم بما حدث.

وقالت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إنه تم الحصول على الصور من خلال طلب قانون حرية المعلومات الذي قدمته صحيفة (واشنطن بوست) إلى مكتبة أوباما الرئاسية. وحصلت الخدمة الإخبارية الأميركية على أكثر من 900 صورة التقطها مصورو البيت الأبيض الرسميون في 1 مايو 2011.

ففي حوالي الرابعة مساءً، كان أوباما في غرفة الاجتماعات مع فريق الأمن القومي الخاص به في غرفة العمليات عندما سمع صوت الأدميرال ويليام ماكرافين، الذي كان يقود العملية من أفغانستان.



مشاهدة الغارة

وشاهد الرئيس شريط فيديو مباشر للغارة في غرفة انتظار أصغر وقال "أريد أن أشاهد هذا" قبل مغادرة غرفة الاجتماعات. وعرض عليه العميد براد ويب ، العميد في سلاح الجو ، مقعده في غرفة الانتظار ، لكن أوباما قال "اجلس" وأخذ كرسيًا صلبًا.

وسرعان ما دخل فريق الأمن القومي لأوباما إلى الغرفة معه لمشاهدة بث الفيديو المباشر. وبعد دقائق قيل لأوباما وفريقه: جيرونيمو اي دي دي، جيرنيمو ايكيا "Geronimo ID'd ... Geronimo EKIA". وجيرونيمو هو الاسم الرمزي لابن لادن بينما أيكيا "EKIA" تعني "قتل العدو في على الأرض".

بعد سماع هذه الكلمات ، قال أوباما: "لقد حصلنا عليه".

وتعرضت وكالة الاستخبارات المركزية (سي ىي أيه) والجيش الأميركي في وقت لاحق لانتقادات لاستخدام اسم زعيم أباتشي من السكان الأصليين (جيرونيمو) كاسم رمزي للعقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر.

اجتماع الأمن القومي

واجتمع فريق الأمن القومي لاحقًا في غرفة الاجتماعات في غرفة العمليات، حيث أخبرهم الأدميرال ماكرافين أنه كان ينظر إلى الجثة ويبدو أنها بن لادن.

طلب من أحد أفراد فريق البحرية الأميركية، الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 2 بوصة أن يرقد بجانب الجثة للتأكد من أنه يتطابق مع ارتفاع زعيم القاعدة البالغ 6 أقدام و 4 بوصات.



تحضير الخطاب

وبعد مشاهدة العملية، عاد الرئيس أوباما، الذي قرر إعلان وفاة بن لادن في تلك الليلة، بعد ذلك إلى البيت الأبيض للتحضير لخطابه.

واتصل أوباما بالرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وبيل كلينتون ليخبرهما بنجاح الغارة. كما اتصل برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.

وفي حوالي الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت المحلي في تلك الليلة، كان موظفو البيت الأبيض يجرون تغييرات على تصريحات الرئيس قبل خطابه المتلفز بعد أكثر من ساعة بقليل.

وبحسب ما ورد قال الرئيس أوباما إنه يريد إبداء نبرة متفائلة حول كيف "إذا التزمت أميركا فعلاً بشيء ما" يمكنها "فعل أشياء كبيرة حقًا".



حلقات سبحة

ولوحظ أن رئيس هيئة الأركان المشتركة مايك مولين ونائب الرئيس جو بايدن، الذي يشغل الآن منصب رئيس الولايات المتحدة ، وضعوا حلقات مسبحة على أصابعهم أثناء الغارة.

وفي حوالي الساعة 11.42 مساءً بالتوقيت المحلي ، ألقى السيد أوباما خطابًا متلفزًا تم بثه في جميع أنحاء العالم.

وبدأ أوباما بالقول: "مساء الخير. الليلة استطيع ان ابلغ الشعب الاميركي والعالم ان الولايات المتحدة نفذت عملية قتل فيها اسامة بن لادن زعيم القاعدة وارهابي مسؤول عن جريمة القتل. الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء".