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امريتسار (الهند): قتل 11 شخصاً بعد تسرب للغاز في الهند، حسبما أعلن مسؤول الأحد في حادثة صناعية جديدة في البلاد.

ووقع التسرب في منطقة جياسبورا وهي منطقة صناعية في لوديانا بولاية البنجاب الشمالية.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن السلطات بحاجة لتحديد نوع الغاز الذي تسرب أو سبب التسريب.

وقال لوكالة فرانس برس بعد الحادث "قتل 11 شخصاً وهناك أربعة في المستشفى. عملية الانقاذ تتواصل".

وتعد تسربات الغاز الصناعي أمراً شائعاً في الهند. ويلقى بالعادة اللوم على معايير السلامة السيئة.

حوادث مماثلة

وفي آب/اغسطس الماضي، نُقلت 112 امرأة هندية على الأقل إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع للألبسة في جنوب البلاد.

وقعت حادثة مماثلة في حزيران/يونيو، في نفس المنطقة حيث فقدت 200 امرأة وعيها بعد تسرب غاز، بحسب قناة "إن دي تي في".

في عام 2020 ، لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم وتم نقل المئات إلى المستشفى بعد تسرب غاز في مصنع كيماويات في فيساكاباتنام، وهي مدينة ساحلية صناعية في الولاية نفسها.

في 1984، تسرب 40 طنًا من الغاز من مصنع لمبيدات الحشرات في بوبال (وسط) ما أسفر عن مقتل 3500 شخص غالبيتهم من المقيمين في مدن صفيح في محيط المنشأة، في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في التاريخ.