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إيلاف من بيروت: تم القبض على رئيس الخدمة المدرعة لقسم الدعم الفني في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، العقيد ألكسندر دينيسوف، بتهمة الاحتيال.

وفقًا للمحققين، سرق دينيسوف بين نوفمبر 2021 وأبريل 2022 محركات دبابات بمبلغ 20.5 مليون روبل. وقد اعتقلت المحكمة الضابط شهرين، فيما يصر دفاعه على عدم وجود أي دليل يدعم التهم الموجهة إلى العقيد.

وأيدت المحكمة العسكرية للمقاطعة الجنوبية قرار المحكمة العسكرية في روستوف أون دون بشأن دينيسوف. وتتم معالجة القضية الجنائية المرفوعة ضد دينيسوف (44 عامًا) من قبل محقق أول في قسم التحقيق العسكري في دائرة التحقيقات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وتقول المحكمة إن العقيد سرق سبعة محركات من طراز V-92S2 معدة لتركيبها في دبابات T-90 الحديثة، وهو محرك يعمل بالديزل، باثني عشر أسطوانة، ينتجه مصنع تشيليابينسك للجرارات ويستخدم حصريًا في دبابات T-90 و T-72B3.

قال رومان بودارين، وهو محامي العقيد المتهم، إن موكله لا يعترف بأي ذنب، وهو بريء إذ لا دليل ضده. ولفت انتباه محكمة الاستئناف إلى حقيقة أن العقيد المعتقل أمضى في الخدمة العسكرية فترة طويل ، وله خصائص إيجابية، وكان دائماً موجودًا في منطقة العملية العسكرية الخاصة. بالرغم من ذلك، أيدت المحكمة قرار اعتقاله.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "كوميرسانت" الروسي