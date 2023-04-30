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بونيا (الكونغو الديموقراطية): قتل ثمانية مزارعين الأحد في هجوم نُسب إلى ميليشيات محلية في ثلاث قرى في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أفاد مسؤول محلي.

وقال ادوبانغو كيفيا رئيس مجموعة قرى سومبوسو في منطقة دجوغو لوكالة فرانس برس إن حوالى الساعة 5,00 (3,00 بتوقيت غرينتش)، هاجم رجال من ميليشيا "كوديكو" (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) قرى دوفير ونجالو وبينغي في إقليم إيتوري.

وأضاف "وجدنا ثماني جثث بينها جثة تعود الى امرأة. إنهم مزارعون. قُتلوا بالرصاص ثم قطعوا بالمناجل".

وقال أدوبانغو كيفيا إن رجال الميليشيا "قاموا بفعلتهم بهدوء" لأن "لا وجود للعسكر" في سومبوسو. ودعا إلى "نشر القوات المسلحة الكونغولية لتأمين السكان ووضع حد للمجازر" في منطقته الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر شمال بونيا، عاصمة إقليم إيتوري.

وأضاف أن رجال الميليشيا "أحرقوا حوالى مئة منزل ونهبوا ماشية ومنتجات زراعية".

وتضم ميليشيا كوديكو آلاف العناصر وتهدف إلى حماية قبيلة ليندو من قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا أخرى تسمّى "زائير".

وفي 14 نيسان/ابريل قُتل أكثر من 40 شخصاً بهجمات استهدفت قرى في إيتوري نسبت إلى ميليشيات "كوديكو".

وبعد عقد من الهدوء، تجدّد في 2017 النزاع الدامي في المقاطعة الغنية بالذهب بين قبيلتي هيما وليندو، مما تسبب في نزوح أكثر من مليون ونصف مليون شخص ومقتل نحو خمسة آلاف مدني.