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واشنطن: أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ تقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية تفيد بأنّ خسائر القوات الروسية في المعارك في أوكرانيا منذ كانون الأول/ديسمبر بلغت 20 ألف قتيل و80 ألف جريح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحافي إنّ "تقديراتنا تفيد بأنّه منذ كانون الأول/ديسمبر أحصت روسيا سقوط أكثر من 100 ألف بين قتيل وجريح، بمن فيهم 20 ألفاً قتلوا في المعارك".

وأوضح كيربي أنّ نصف هؤلاء القتلى ينتمون إلى مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وغالبيتهم سجناء سابقون "ألقي بهم في القتال في باخموت (شرق أوكرانيا) بدون تدريب أو قيادة عسكرية كافية".

ولفت المتحدّث الأميركي إلى أنّ "الاستنتاج هو أنّ هجوم روسيا ارتدّ عليها".

خسائر أوكرانيا

بالمقابل، رفض كيربي الإدلاء بأيّ تصريح بشأن الخسائر التي تكبّدتها أوكرانيا التي يدعمها في تصدّيها للغزو الروسي تحالف غربي تقوده الولايات المتّحدة.

وقال "يعود إليهم أن يتحدثّوا عن هذا الأمر (الخسائر البشرية) أو لا. لن أفصح عن أيّ شيء من شأنه أن يجعل الأمر صعباً عليهم. هم الضحايا، وروسيا هي المعتدي".

وفي الأسابيع الأخيرة تركّزت معظم المعارك في أوكرانيا في منطقة دونباس (شرق)، ولا سيّما في باخموت، المدينة الصناعية شبه المدمّرة تماماً والتي تؤكّد القوات الروسية أنّها باتت تسيطر على 80% منها.