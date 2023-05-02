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إيلاف من لندن: طاردت مقاتلات من سلاح الجو الملكي البريطاني، طائرة روسية يوم الاحد الماضي، ولم تدخل الطائرة المجال الجوي للمملكة المتحدة.

وكشف النقاب، اليوم الثلاثاء، أن طائرات مقاتلة من طراز (تايفون) التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت من قاعدة لوسيموث الجوية في شمال اسكتلندا يوم الأحد لاعتراض طائرة روسية.

وكانت الطائرة الروسية وهي طائرة نفاثة من طراز توبوليف تي يو-142 وهي طائرة دورية واستطلاع بحري ومتخصصة في الحرب المضادة للغواصات، اقتربت من المملكة المتحدة من شمال المحيط الأطلسي والبحر النرويجي.

يشار إلى أنه يتم إبقاء الطائرات سريعة الاستجابة البريطانية في حالة تأهب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، ويمكن إرسالها في غضون دقائق لمتابعة طائرات مجهولة الهوية.

