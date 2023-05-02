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كوبنهاغن: اعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء ان الدنمارك سترسل عام 2024 كتيبة للدفاع عن دول البلطيق وتنشرها في لاتفيا في إطار حلف شمال الأطلسي وفي سياق غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان "اعتبارا من منتصف عام 2024 ستضع الدنمارك في تصرف حلف شمال الأطلسي كتيبة للدفاع عن دول البلطيق ستنشر في لاتفيا لفترة من العام ولفترة اخرى في الدنمارك حيث ستكون جاهزة للتوجه إلى دول البلطيق في حال حدوث أزمة".

وستضم الكتيبة بين 700 و1200 رجل.

وقال البيان إن "تشكيلة الكتيبة وحجمها ومدة الانتشار المحددة رهن بحاجات الناتو والحلفاء" وقدرة انتشار القوات الدنماركية.

في الخطوط المواجهة لروسيا، تكثف الدول الواقعة على الجهة الشرقية لحلف الناتو دعواتها لتعزيز القدرات الدفاعية في هذا القسم من أوروبا.

الدنمارك هي جزء من مهمة دائمة "للتواجد المتقدم المعزز" التي تتولاها العديد من الدول الأعضاء في الناتو.

في آذار/مارس 2022 أرسل هذا البلد 225 جنديا إلى إستونيا.