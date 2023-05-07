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براتيسلافا: عين نائب رئيس بنك سلوفاكيا الوطني لودوفيت أودور رئيسا للوزراء بعد استقالة سلفه، كما اعلنت الرئيسة زوزانا كابوتوفا الاحد.

وصرحت للصحافيين بعد لقاء مع رئيس الوزراء السلوفاكي المنتهية ولايته إدوارد هيغر الذي استقال قبل ساعات "سأعين حكومة موقتة برئاسة لودوفيت أودور نائب حاكم بنك سلوفاكيا الوطني".

وقالت الرئيسة إن رئيس الوزراء الجديد (46 عامًا) سيعين رسميًا الأسبوع المقبل.

وأودور الذي عين قبل خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 30 ايلول/سبتمبر، سيكون ثالث رئيس للحكومة السلوفاكية منذ الانتخابات الأخيرة في 2020.

وقال هيغر الذي يقود الحكومة الموقتة منذ كانون الأول/ديسمبر لصحافيين "طلبت من الرئيسة إلغاء تكليفي".



حجب الثقة

وأطاح النواب السلوفاك بحكومة هيغر الائتلافية المكونة من أربعة أحزاب عبر تصويت بحجب الثقة في 15 كانون الأول/ديسمبر.

ومنذ ذلك الحين كان يفترض أن تدير حكومة هيغر البلاد حتى الانتخابات المقبلة المقررة في 30 أيلول/سبتمبر.

وتفاقمت هذا الأسبوع حدة الأزمة السياسية في سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتي يبلغ عدد سكانها 5,4 ملايين نسمة.

وأعلن وزير الزراعة سامويل فلكان الخميس استقالته بعد كشف قضية تتعلق بدعم بقيمة 1,4 مليون يورو لشركته.

وفي اليوم التالي، أعلن وزير الخارجية راستيسلاف كايسر رغبته في ترك منصبه، من دون تحديد أسباب ذلك.