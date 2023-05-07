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موسكو: أكد زاخار بريليبين، الكاتب الروسي المؤيد للهجوم على أوكرانيا والذي أصيب السبت في روسيا بانفجار سيارته، أنه لن يستسلم "للترهيب".

وكتب بريليبين على تلغرام الأحد "شكرا لجميع من صلوا، لأنه كان يستحيل النجاة من انفجار مماثل"، مضيفا "أقول للشياطين: لن ترهبوا أحدا. الله موجود. سننتصر".

ووجه تحية إلى سائقه ألكسندر شوبين الذي قضى في الانفجار قائلا "صديقي العزيز ومن تولى حمايتي لثمانية أعوام مات".

وأوضح أنه كان قد أوصل ابنته بسيارته "قبل خمس دقائق من الانفجار".



الموقف الروسي

وبعد الانفجار، حملت روسيا "رعاة" أوكرانيا الغربيين، وفي مقدمهم الولايات المتحدة، مسؤولية "الاعتداءات الإرهابية" على أراضيها.

ناصر بريليبين الذي يعد شخصية بارزة على الساحة الأدبية وترجمت أعماله في العديد من البلدان، الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا وقاتل بجانبهم منذ العام 2014.

ومذاك، يذهب بانتظام إلى شرق أوكرانيا ويدافع عن الرئيس فلاديمير بوتين وهجومه على أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير 2022.