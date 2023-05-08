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مدريد: أُبرِمَ في إسبانيا الاثنين اتفاقًا ينص على زيادة الأجور بنسبة 4% هذا العام و3% في 2024 و2025 للتعويض جزئيا عن ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة.

صادقت الاثنين نقابة "يو جي تي" ومنظمتي أصحاب العمل "سي إي أو إي" و"سيبمي" على "اتفاق التوظيف والتفاوض الجماعي"، حسب ما أعلنت المنظمات على مواقعها الإلكترونية.

ومن المنتظر أن يصادق على الاتفاق الثلاثاء الاتحاد النقابي الرئيسي الآخر "لجان العمال" (سي سي أو أو).

ينصّ الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 4% عام 2023 تليها زيادتان متتاليتان بنسبة 3% في عامي 2024 و2025. ومن المقرر صرف زيادة إضافية بنسبة 1% إذا عاد التضخم مرة أخرى إلى مستويات عالية جدًا، وفق ما قالت "يو جي تي" في بيانها.

مستويات قياسية

بلغ معدل التضخم 4,1% في نيسان/أبريل على مدى عام واحد بعد أن وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت 10% خلال الصيف.

لكن هذا الاتفاق الإطاري لن يؤدي إلى زيادة تلقائية وعامة في الأجور في البلاد، بل سيكون بمثابة أساس للتفاوض الجماعي في مختلف القطاعات.

وقالت "يو جي تي" في بيانها إن الاتفاق يمثل "نقطة انطلاق للسماح بتقاسم أكثر إنصافاً للثروة".

الحكومة

رحبت الحكومة اليسارية بهذا الاتفاق.

بمجرد الإعلان عن اتفاق من حيث المبدأ الجمعة، شكرت وزيرة العمل الشيوعية يولاندا دياز "الشركاء الاجتماعيين على هذا الاتفاق الهام للغاية الهادف إلى حماية الأجور".

بدوره، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه "يوجد سلام اجتماعي في إسبانيا أكثر من معظم دول الاتحاد الأوروبي لأن هناك حوارًا اجتماعيًا أعادته الحكومة" منذ عودة اليسار إلى السلطة عام 2018.