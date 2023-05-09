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شنغهاي: أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستطرد القنصل الكندية في شنغهاي ردا على خطوة مماثلة، بعد أن قالت أوتاوا إنها ستطرد دبلوماسيًا صينيًا تتّهمه بالسعي لترهيب نائب كندي على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين قررت إعلان جينيفر لين لالوند القنصل العامة لكندا في شنغهاي شخصاً غير مرغوب فيه" مضيفة أنها "طلبت منها مغادرة الصين قبل 13 أيار/مايو".