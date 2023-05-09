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إيلاف من لندن: يلتقي وزير الخارجية البريطاني الزائر لواشنطن، اليوم الثلاثاء بنظيره الأميركي أنطوني بلينكين، ويوم الأربعاء يجري محادثات مع أعضاء جمهوريين وديمقراطيين بارزين في الكونغرس.

وقالت الحكومة البريطانية إن زيارة الوزير جيمس كليفرلي التي بدأها يوم الإثنين، لواشنطن العاصمة للتأكيد من جديد على دعم المملكة المتحدة والولايات المتحدة المستمر لأوكرانيا.

الحرية والديموقرطية

وفي تصريح، قال كليفرلي: لأكثر من قرن من الزمان كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة شريكتين في الملاذ الأول في الدفاع عن الحرية والديمقراطية.

وسواء كان الأمر يتعلق بالدفاع عن أصدقائنا في أوكرانيا، أو تعزيز الرخاء عبر المحيط الأطلسي من خلال علاقتنا الاستثمارية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، فإن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تستمر في تحسين الحياة لشعبنا والعالم.

وأضاف: أن جهود المملكة المتحدة للضغط من أجل انتصار أوكرانيا وتعزيز الأمن الاقتصادي تدعم أولويات الحكومة المتمثلة في خفض تكلفة المعيشة، من خلال معالجة التضخم وخلق المزيد من فرص النمو.

وسيستخدم وزير الخارجية اجتماعاته لتشجيع علاقة الاستثمار الثنائية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تقود النمو الاقتصادي في كلا البلدين.

كما سيشدد على حاجة المملكة المتحدة والولايات المتحدة، كديمقراطيات متشابهة التفكير، إلى جعل اقتصاداتهما أكثر مرونة وحماية سبل العيش على جانبي المحيط الأطلسي في عالم أكثر تنازعًا من الناحية الجيوسياسية.

