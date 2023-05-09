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إيلاف من الرباط:ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء في القصر الملكي بال رباط،جلسة عمل خصصت لتتبع البر نامج الوطني للتزود بالماء الصال ح للشرب ومياه السقي 2020-2027.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار ال عناية والرعاية التي يوليهما ال ملك محمد السادس لقضية الماء ذا ت الطابع الاستراتيجي،والتي كا نت،على الخصوص ،موضوع التوجيهات الملكية المهمة التي تضمنها خط اب افتتاح البرلمان في أكتوبر( تشرين الاول )الماضي وثلاث جل سات عمل ترأسها . وخلال هذه الجلسة،قدم وزير الت جهيز والماء،نزار بركة عرضا بين يدي الملك محمد السادس حول الو ضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.

وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم ا لربيع،حيث يتم حاليا إنجاز الش طر الاستعجالي لهذا الربط على طو ل 67 كلم،وبرمجة سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتو قع إنجازها، والتي ستمكن من الر فع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛ وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية،من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من ح جم إعادة استعمال المياه العادم ة المعالجة،اضافة الى تعزيز ال تزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغ طية لتشمل المزيد من القرى وتعز يز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة ،مرة أخرى بشكل سلبي،على سير الموسم الفلاحي وتوفر المرا عي،أعطى الملك محمد السادس تعلي ماته للحكومة لتفعيل،وعلى غرار السنة السابقة ، الإجراءات الاس تعجالية لبرنامج مكافحة آثار ال جفاف.

وتماشيا مع التعليمات الملكية ا لرامية إلى تسريع وتيرة هذا الب رنامج وتحيين محتوياته،تم تخصيص اعتمادات إضافية مهمة بما يمكن منرفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم(14,3 مليار دولا ر) .

وفي ختام الجلسة ،حث الملك محمد السادس القطاعات والهيئات المعن ية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا ا لمجال الحيوي،والتحلي بالفعالي ة في تنفيذ المشاريع المبرمجة وف قا للجدول الزمني المحدد.

حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكو مة عزيز أخنوش ،ومستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،ووزير التجهيز والماء نزا ر بركة،ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ،والمدير العام للمكتب الوطني ل لكهرباء والماء الصالح للشرب عب د الرحيم الحافظي.