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إيلاف من الرباط:ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس الثلاثاء في القصر الملكي بالرباط،جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار العناية والرعاية التي يوليهما الملك محمد السادس لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي،والتي كانت،على الخصوص ،موضوع التوجيهات الملكية المهمة التي تضمنها خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر( تشرين الاول )الماضي وثلاث جلسات عمل ترأسها . وخلال هذه الجلسة،قدم وزير التجهيز والماء،نزار بركة عرضا بين يدي الملك محمد السادس حول الوضعية المائية وتقدم تنفيذ مختلف مكونات هذا البرنامج.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع،حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم،وبرمجة سدود جديدة وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين ب 6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية،من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة،اضافة الى تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من القرى وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة ،مرة أخرى بشكل سلبي،على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي،أعطى الملك محمد السادس تعليماته للحكومة لتفعيل،وعلى غرار السنة السابقة ، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف.
وتماشيا مع التعليمات الملكية الرامية إلى تسريع وتيرة هذا البرنامج وتحيين محتوياته،تم تخصيص اعتمادات إضافية مهمة بما يمكن منرفع ميزانيته الإجمالية إلى 143 مليار درهم(14,3 مليار دولار) .
وفي ختام الجلسة ،حث الملك محمد السادس القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي،والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش ،ومستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،ووزير التجهيز والماء نزار بركة،ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي،والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
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