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إيلاف من لندن: شارك مسؤولون بريطانيون والقادة المنتخبون وممثلي أقاليم ما وراء البحار في اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الوزاري المشترك يومي 11 و12 مايو في لندن.

وترأس اللورد غولدسميث، وزير أقاليم ما وراء البحار، الجلسة العامة لمناقشة التحديات والفرص مع وزراء وممثلين من وزارة الداخلية البريطانية ، ووزارة الخزانة البريطانية ، ووزارة البيئة ، والأغذية والشؤون الريفية ، ووزارة أمن الطاقة والتغير المناخي، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

كما تقود وكالة البحرية وخفر السواحل البريطانية جلسات مناقشة حول مجموعة من الموضوعات ، بما في ذلك إنفاذ القانون والهجرة غير النظامية والرعاية الصحية وتغير المناخ والمرونة الاقتصادية.

استراتيجية بريطانيا

وأعلن وزير الخارجية عن الاستراتيجية الجديدة لحكومة المملكة المتحدة بشأن أقاليم ما وراء البحار، والتي رحب بها الحاضرون.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: يوضح هذا المجلس الوزاري المشترك أهمية الشراكة بيننا - فنحن عائلة ومتحدون من خلال القيم المشتركة.

وأضاف: إنني أتطلع إلى العمل معًا على استراتيجية أقاليم ما وراء البحار للمملكة المتحدة ، وترسيخ علاقتنا على أساس مبادئ التعاون والمصالح المشتركة.

تعريف بالأقاليم

يذكر أن أقاليم ما وراء البحار البريطانية (وتعرف أيضًا باسم أقاليم المملكة المتحدة وراء البحار)، هي أربعة عشر إقليماً لها صلة دستورية وتاريخية بالمملكة المتحدة.

وهذه الأقاليم هي آخر بقايا الإمبراطورية البريطانية السابقة ولا تشكل جزءًا من المملكة المتحدة نفسها. تتمتع الاقاليم المأهولة بالسكان بشكل دائم بالحكم الذاتي داخليًا مع احتفاظ المملكة المتحدة بمسؤولية الدفاع والعلاقات الخارجية.

والأقاليم هي كالتالي: أنغويلا، برمودا، المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، والجزر العذراء البريطانية، وجزر كايمان وجزر فوكلاند، جبل طارق، ومونتسرات، وسانت هيلينا والتبعيات لـ سانت هيلينا كل من (جزيرة أسينشين وتريستان دا كونا)، وجزر تركس وكايكوس، وجزر بيتكيرن وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، وقاعدتين في الأراضي القبرصية وهي أكروتيري وديكيليا.

وتقدر مساحة جميع هذه الأقاليم حوالي 667018 ميلا مربعا أي (1728000 كيلومتر)، ويبلغ عدد سكانها حوالي 260،000 نسمة.