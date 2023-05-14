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إيلاف من لندن: اضطر مطار غاتويك وهو أحد أكبر مطارات بريطانيا، إلى إغلاق مدرجه لمدة ساعة تقريبًا بسبب "حادث مشتبه به لطائرة بدون طيار".

وقال متحدث باسم المطار إنه "تم تعليق العمليات في لندن غاتويك مؤقتًا في الساعة 1.44 بعد ظهر يوم الأحد، بينما أجريت تحقيقات في رؤية طائرة بدون طيار مشتبه بها بالقرب من المطار.

وأضاف: وبعد استكمال هذه التحقيقات الآن، أعيد فتح المطار في الساعة 2.35 بعد الظهر.

وقال إنه "تم تحويل 12 طائرة قادمة إلى مطارات أخرى أثناء التحقيق، لكننا نتوقع عودة العديد منها إلى مطار لندن غاتويك اليوم."

وشملت الرحلات المتوقفة رحلة للخطوط الجوية البريطانية من مايوركا إلى غاتويك ، تم تحويلها إلى مطار ستانستيد، ورحلة طيران "إيزي جيت" من البندقية، تم تحويلها إلى مطار لوتون.

واستؤنفت عمليات الهبوط منذ ذلك الحين في المطار، في منطقة كرولي، غرب مقاطعة ساسكس.

وكان تم إغلاق مدرج مطار غاتويك لمدة 30 ساعة في ديسمبر 2018 بسبب حادثة شملت مشاهدات متعددة لطائرات بدون طيار.

وقال المطار، وهو ثاني أكثر المطارات البريطانية ازدحاما، إن هناك أكثر من 100 مشاهدة لطائرات بدون طيار حول الموقع على مدار ثلاثة أيام.

حادثة 2018

وكانت حادثة 2018 هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مطار رئيسي في المملكة المتحدة بسبب الطائرات بدون طيار. وطال تأثير الغلق أكثر من 140 ألف مسافر عبر ما مجموعه 1000 رحلة.

وأنذاك، تم القبض على اثنين من المشتبه بهم من بلدة كراولي - على بعد أميال قليلة من المطار، ومع ذلك تم الإفراج عنهما لاحقًا دون اتخاذ أي إجراء آخر.

ولم يتم اتهام أي شخص على الإطلاق بالحادثة، التي أصر مطار غاتويك على أنها هجوم معقد وخبيث ومخطط له جيدًا.

ونتيجة للحادث، قدمت الحكومة تشريعات جديدة لتوسيع مناطق حظر الطيران حول المطارات من 0.6 ميل (1 كيلومتر) إلى ثلاثة أميال.

وبموجب التشريعات، فإن أولئك الذين يعرضون طائرة بدون طيار للخطر بشكل متهور أو إهمال يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بموجب قانون المملكة المتحدة.

