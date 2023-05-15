الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



لوس انجليس: قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وجُرح شرطيان في إطلاق نار وقع الإثنين في بلدة بولاية نيومكسيكو الاميركية واستدعى إغلاقاً مؤقتاً لمدارسها، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال مسؤولون في بلدة فارمينغتون البالغ عدد سكانها 50 ألف نسمة والواقعة على بُعد نحو 320 كلم من عاصمة الولاية "سانتا في" إنّ المشتبه به "تمّ التصدّي له وقُتل في الموقع" ولم يعد هناك من خطر يتهدّد العامّة.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل حول المكان الذي شهد إطلاق النار أو كيفية حدوث الواقعة.

وجاء في منشور لشرطة فارمنيغتون على فيسبوك "هناك ضحايا مدنيون عدّة وثلاثة قتلى على الأقل".

واستجاب العديد من عناصر الشرطة لإطلاق النار وقد أصيب اثنان منهم خلال الواقعة وتم نقلهما إلى مستشفى للمعالجة وحالهما مستقرّة.

وفتح تحقيق لكشف الملابسات، ولم تعرف بعد هوية المشتبه به.

وأغلقت مدارس البلدة مؤقّتاً، لكن في أولى ساعات بعد الظهر رُفعت أوامر الإغلاق، وأعلنت مدارس بلدية فارمينغتون أنّ "كلّ التلامذة والكوادر سالمون".

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح".