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إيلاف من لندن: رصد المجلس الاعلى للقضاء العراقي الخميس ظاهرة مخيفة لتصاعد حالات الطلاق في البلاد والتي وصلت الى 6 حالات تفريق في الساعة الواحدة.

وقال المجلس وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد ان شهر نيسان ابريل الماضي سجل 4 الاف و643 حالة طلاق في البلاد باستثناء محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث.



وتؤكد الاحصائية التي اطلعت عليها "ايلاف" وقوع 154 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية وبمعدل 6 حالات في الساعة الواحدة.

وقد سجلت العاصمة بغداد خلال الشهر الماضي النسبة الاكبر من حالات الطلاق لتصل الى 1759 تفريقا بين الازواج تليها محافظة البصرة الجنوبية التي شهدت 466 طلاقا ثم محافظة نينوى الشمالية التي سجلت 422 حالة تفريق.

20 الف حالة في الربع الاول من العام

وفي الثامن من الشهر الحالي كشف مركز استراتيجي عراقي لحقوق الانسان عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي لتلامس 20 الف حالة.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني ان العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 اذ بلغ عددها إلى 19 ألف و 19 حالة بمعدل تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة .

وحذر المسؤول الحقوقي في بيان اليوم تابعته "ايلاف" من أن هذه الأرقام تؤشر نسبا عالية وخطيرة في معدلات الطلاق.

خطورة الوضع

وشدد الرديني على خطورة استمرار ارتفاع نسب الطلاق داخل المجتمع العراقي منوها الى ان أغلبها يعود الى العامل الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر والبطالة العالية وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات.

وطالب المسؤول الحقوقي الحكومة بالعمل على معالجة اسباب ارتفاع حالات الطلاق "لما لهذه الظاهرة من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع".

ويشير متخصصون اجتماعيون أيضا الى ان من الاسباب الاخرى لتزايد حالات الطلاق السكن المشترك مع أهل الزوج ما يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وهناك أيضا اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل فضلا عن العنف الاسري والخيانة الزوجية الالكترونية وتعاطي المخدرات.

كما يعد الزواج المبكر سببا رئيسيا مضافا للطلاق حيث تم عام 2020 تسجيل 1498 حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاما من العمر بعد وفي العام الذي تلاه 2021 سجلت 2594 حالة.

70 الف حالة العام الماضي

وكان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد كشف مطلع العام الحالي عن تسجيل حوالي 70 ألف حالة طلاق في المحاكم العراقية خلال العام الماضي 2022 بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.

ويشير المجلس الى ان 28 في المئة من حالات الزواج في البلاد تنتهي الطلاق.. موضحا ان 70 في المئة من قضايا الطلاق يتم رفعها من قبل النساء وأن أغلب الراغبات في الطلاق يتنازلن عن حقوقهن في سبيل الانفصال.