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تنطلق اليوم السبت عملية اقتراع المغتربين الأتراك في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ألمانيا تستضيف حوالى 3 ملايين شخص من أصول تركية، يحق لنحو 1.5 مليون شخص منهم المشاركة في الانتخابات التركية عبر الإدلاء بأصواتهم حتى يوم 24 مايو في أي مركز اقتراع من أصل 17 موقعا تم تجهيزهم لهذه الغاية.

يشار إلى وجود نحو 3.4 مليون ناخب تركي في الاغتراب من المتوقع أنهم سيدلون بأصواتهم في الجولة الثانية من التصويت.

وفي تركيا، سيتوجه 61 مليون ناخب إلى مراكز الاقتراع يوم 28 أيار\مايو للاختيار بين المرشحين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد فاز في الدورة الأولى بأغلبية الأصوات بتاريخ 14 مايو\ أيار الجاري، لكنه عجز عن تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة أكثر من 50 في المائة، ما اضطره إلى خوض جولة ثانية بمواجهة منافسه كمال كليتشدار أوغلو. وهي سابقة تاريخية تحصل في تركيا، حيث ستجري جولة إعادة للانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ البلاد.

