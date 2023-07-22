موسكو: أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا الى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، ودفع السلطات الى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة السبت.

وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الموقع.

وأضاف "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، مؤكدا أنه "بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

مضيق كيرتش

ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى الى مقتل شخصين.

أعلنت السلطات الموالية لموسكو السبت "استئناف" حركة الآليات على الجسر الذي يربط بين روسيا والقرم، بعد تعليقها موقتا إثر الهجوم.

وقالت عبر تلغرام إن "حركة السيارات عبر جسر القرم مغلقة بشكل موقت"، لتعلن بعد نحو عشر دقائق "استئنافها".

وزادت وتيرة الهجمات على شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود في الأسابيع الأخيرة، تزامنا مع بدء كييف اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو، هجوما مضادا لاستعادة مناطق في شرق أوكرانيا وجنوبها تسيطر عليها القوات الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي في كلمة عبر الفيديو أمام مؤتمر أسبن للأمن الجمعة، إن جسر القرم يجب أن يتمّ شلّ عمله.

واعتبر أن الجسر يساهم في "تزويد شبه جزيرة القرم بالذخيرة".

ويعد الجسر ممرا حيويا لنقل الامدادات الى الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا منذ بدء الغزو مطلع 2022.

ويعرف هذا الجسر باسم جسر كيرتش، ويتألف من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد. ودشّن الرئيس فلاديمير بوتين في العام 2018 هذا الجسر الذي تم تشييده بكلفة باهظة.

وتعتبر كييف الجسر منشأة "معادية" يخالف بناؤها القانون الدولي.

وردا على سؤال عما اذا كانت أوكرانيا تعتزم استعادة القرم في هجومها المضاد، قال زيلينسكي "الهدف هو استعادة كل القرم لأنها (جزء من) دولتنا ذات السيادة، وأرضنا السيادية هي جزء لا يتجزأ من دولتنا".