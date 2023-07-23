إيلاف من مراكش: أمضت الإعلامية الأميركية الشهيرة أوبرا وينفري، أخيرا، في مراكش المغربية، "يومين جميلين". وعبرت في تدوينة نشرتها، السبت، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابها بما عاشته في المغرب، وما لقيته من ترحاب وحسن معاملة، مع توجيهها عبارات الشكر للمغاربة على ما سمته "لحظات ملء وتغذية الروح".

وعلقت أوبرا على زيارتها، حيث كتبت: "أمضيت يومين جميلين في مراكش بالمغرب. لم يكن ذلك وقتًا كافيًا لتجربة الكثير من الثقافة الرائعة، لكنني تمكنت من استكشاف سوق السمارين، والاستمتاع بوجبة لذيذة تحت خيمة مغربية، والتعرف على فن صناعة السجاد (لا سيما كيفية صنعها مع تعاونية مكونة من 360 امرأة)، والرقص طوال الليل !".

وختمت أوبرا تدوينتها، بتوجيه عبارات الشكر للمغرب والمغاربة، بقولها: "شكراً لكم على لحظات ملء وتغذية الروح". وأرفقت عبارات شكرها بالعلم المغربي.

ووثقت أوبري لزيارتها بشريط فيديو مدته دقيقة و10 ثواني، ظهرت فيه في ثمة السعادة والانشراح، وكذا الإعجاب بما عاشته وعايشته، حيث ظهرت وهي تستمتع بالأكل المغربي، مع الرقص على أنغام الموسيقى المغربية. كما بدت مرتاحة وهي تتجول في أسواق المدينة.









