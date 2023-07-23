كييف (أوكرانيا): قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأحد إن كييف ووارسو "ستبقيان متحدتين على الدوام" بعدما أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي الكسندر لوكاشنكو أن لبولندا مطامع في غرب أوكرانيا.

وكتب كوليبا في تغريدة "محاولات بوتين دق إسفين بين كييف ووارسو عقيمة على غرار غزوه الفاشل لأوكرانيا".

وأضاف "خلافا لروسيا، استخلصت بولندا وأوكرانيا العبر من التاريخ وستبقيان متحدتين في وجه الامبريالية الروسية وانتهاك القانون الدولي".

في وقت سابق الأحد قال بوتين ولوكاشنكو إن بولندا تطمح إلى السيطرة على اجزاء من غرب أوكرانيا.

وكان انتقال مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية المسلحة إلى بيلاروس قد دفع بولندا إلى تعزيز أمن حدودها.

وكانت هذه المجموعة قادت تمردا لم يدم طويلا ضد القيادة العسكرية الرسمية توسطت بيلاروسيا لوقفه في حزيران/يونيو.