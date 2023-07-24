موسكو: أصيب مستودع ذخائر في هجوم أوكراني بمسيّرات في القرم التي ضمتها روسيا، على ما أفاد حاكم شبه الجزيرة التي تتعرض لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة.

وأفاد سيرغي أكسيونوف المعين من موسكو على تلغرام أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها" مشيرا إلى إصابة "مستودع ذخائر" في منطقة دجانكوي في شمال القرم وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

وأضاف أكسيونوف "اتخذ قرار بإجلاء السكان في نطاق خمسة كيلومترات" حول موقع الحادث، مؤكدا عدم وقوع ضحايا "بحسب المعلومات الأولية".

وأضاف أن حركة القطارات توقفت في محيط دجانكوي "لأسباب أمنية"، كما علقت حركة السير على الطريق الذي يربط دجانكوي بسيمفيروبول، كبرى مدن القرم.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة على شبه الجزيرة، من غير أن تعلن كييف مسؤوليتها عن معظمها.

واتهمت سلطات القرم الروسية السبت أوكرانيا بشن هجوم بمسيّرات على مستودع ذخائر آخر، ما تسبب بانفجاره وحمل السلطات على إجلاء السكان من المحيط وتعليق حركة القطارات.

وجاء ذلك الهجوم بعد خمسة أيام من تعرض جسر مضيق كيرتش، وهو الوحيد الذي يربط بين القرم والبرّ الروسي، لهجوم أوكراني أدى الى مقتل شخصين.