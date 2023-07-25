إيلاف من لندن: قال باحثون بريطانيون إن واحدًا من كل خمسة بالغين في إنكلترا سيعيش مع أمراض خطيرة بحلول عام 2040.

وقال الباحثون أن عدد الأشخاص المصابين بمرض خطير سيرتفع إلى ما يقرب من تسعة ملايين شخص، لكن الخبراء يعتقدون أن "إدارة هذه الضغوط يمكن تحقيقها من خلال التخطيط الدقيق".

وحسب قناة (سكاي نيوز)، قال تقرير إن هذا الوضع سيؤدي إلى "ضغط إضافي" على هيئة الخدمات الصحية الوطنية وسيكون له "تداعيات كبيرة" على الخدمات العامة الأخرى.

وقال باحثون إن عدد البالغين المصابين بأمراض مثل السرطان والسكري وأمراض الكلى سيرتفع بمقدار 2.5 مليون، بزيادة قدرها 37٪ مقارنة بأرقام 2019.

وتقرير الباحثين كان جزءًا من مشروع مدته أربع سنوات بقيادة مركز Real Foundation التابع لمؤسسة الصحة العامة بالشراكة مع جامعة ليفربول، بهدف التركيز على اعتلال الصحة لدى البالغين.

شيخوخة السكان

ويعتقد الباحثون أن "إدارة هذه الضغوط يمكن تحقيقها من خلال التخطيط الدقيق" وأن "التحدي المتمثل في شيخوخة السكان" كان مشكلة تواجه "في جميع أنحاء العالم".

وسيصل عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض رئيسي خلال ما يزيد قليلاً عن 15 عامًا إلى 9.1 مليون، من واحد من كل ستة من السكان البالغين تقريبًا في عام 2019 إلى ما يقرب من واحد من كل خمسة.

وستكون حوالي 80٪ من الزيادة البالغة 2.5 مليون في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكثر مع "بلوغ جيل طفرة المواليد الشيخوخة وزيادة متوسط العمر المتوقع".

ومن المتوقع أن ترتفع حالات الخرف بنسبة 45٪ بحلول عام 2040، وفشل القلب بنسبة 92٪، والسرطان بنسبة 31٪، والسكري بنسبة 49٪، والألم المزمن بنسبة 32٪، والقلق أو الاكتئاب بنسبة 16٪.

وقال الباحثون إنه في سن السبعين، سيكون لدى الناس ما معدله ثلاث حالات طويلة الأجل، وترتفع إلى أكثر من خمسة بحلول سن 85.

وأشار الباحثون إلى أن التحسينات في بعض الأسباب الرئيسية لسوء الصحة - مثل قلة المدخنين، سوف "يقابلها تأثير" السمنة حيث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لفترات طويلة يصلون إلى سن الشيخوخة.

وقالت أنيتا تشارلزوورث، مديرة مركز Real Center: "إن التحدي المتمثل في شيخوخة السكان مع ارتفاع مستويات الأمراض الخطيرة لا يقتصر على هيئة الخدمات الصحية NHS، إذ تواجه البلدان في جميع أنحاء العالم نفس الضغوط. وما مدى استعدادنا لمواجهة التحدي هو ما يميزنا".



الرعاية الأولية

وأضافت: "على مدى العقدين المقبلين، سيؤدي نمو الأمراض الخطيرة إلى زيادة الطلب على جميع أجزاء هيئة الخدمات الصحية NHS، ولا سيما الرعاية الأولية، حيث تخضع الخدمات بالفعل لضغوط شديدة".

وقالت: "ولكن مع توقع إصابة واحد من كل خمسة أشخاص بمرض خطير في أقل من عقدين من الزمن، فإن التأثير سوف يمتد إلى ما هو أبعد من الخدمة الصحية وسيكون له آثار كبيرة على الخدمات العامة الأخرى وسوق العمل والمالية العامة."

وإلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "نحن نضمن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS مناسبة لكل من تحديات اليوم والمستقبل، وقد خصصنا 39 مليار جنيه إسترليني إضافية في العام الماضي للتعافي من كورونا COVID، وقطع قوائم الانتظار ووضع خدمات الرعاية الصحية على أساس مستدام".

وأكد: "ستحدد استراتيجيتنا الرئيسية القادمة للظروف الرئيسية أيضًا أفضل السبل لمنع وتشخيص وإدارة ستة حالات رئيسية ، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ، التي تؤدي إلى اعتلال الصحة والوفاة المبكرة في إنكلترا."