موسكو: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء عن أمله بالتوصل إلى معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان لحل قضية ناغورني قره باغ، على الرغم من أن "الطريق ليس سهلا" لتحقيق ذلك.

خاضت أرمينيا وأذربيجان حربين للسيطرة على ناغورني قره باغ، الثانية في العام 2020، وإلى الآن لم تحقق مساع تُبذل لتطبيع العلاقات بوساطات أوروبية وأميركية وروسية أي تقدّم.

وتصاعدت التوترات في مطلع تموز/يوليو بعدما أغلقت أذربيجان بذرائع مختلفة ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا.

حصار

تسبّب الحصار الأذربيجاني بأزمة إنسانية خطيرة داخل الجيب الذي تقطنه غالبية أرمنية، مع نقص في الغذاء والدواء وانقطاع متكرر للكهرباء.

الثلاثاء استقبل لافروف في موسكو نظيريه الأرميني والأذربيجاني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية "تم إيلاء اهتمام خاص لقضايا ترسيم الحدود التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمجمل المشاكل التي يتم بحثها، ولشؤون الإبرام السريع لمعاهدة سلام بين باكو ويريفان".

وتابع البيان "نأمل أن يكون التوقيع على هذا الاتفاق تتويجا لعملية تفاوض واسعة النطاق"، لكنه لفت إلى أن "الطريق ليس سهلا".

احتياجات

وطلب لافروف من باكو "أن توفر من دون تأخير (...) لسكان (ناغورني قره باغ) أغذية وأدوية والاحتياجات الأولية وأن تؤمن إمدادا غير منقطع بالكهرباء والغاز".

وفي حين "أشاد (...) بأولئك المهتمين صدقا بمساعدة باكو ويريفان في التوصل لاتفاقات"، ندّد بسلوك أولئك الذين يريدون "فرض اتفاقيات معينة بشكل مصطنع"، مشيرا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعدما أطلق التكتل وواشنطن مفاوضات مع الطرفين.