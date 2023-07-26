في الانتخابات الأخيرة التي جرت في الخامس والعشرين من شهر حزيران-يونيو الماضي في اليونان، حصل كيرياكوس ميتسوكاتيس على نسبة تزيد على 40 بالمائة مُحققا لحزبه اليميني المحافظ انتصارًا جديدا خوّله الحصول على 158مقعدًا في البرلمان، وأتاح له فرصة التربع على كرسي رئاسة الحكومة الذي كان قد شغله على مدى الأربع سنوات الماضية، أي منذ 2019.

وكيرياكوس ميتسوكاتيس هو اين كونسانتينوس ميتسوكاتيس الذي كان رئيسًا للحكومة اليونانية من عام 1990 إلى عام1993. أما أخته دورا باكوياني فقد كانت وزيرة للخارجية من عام 2006 إلى عام2009.

ويشغل ابن اخته راهنا منصب رئيس بلدية أثينا. ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد. إذ أنه جده الذي شغل هو أيضا منصب رئيس الحكومة يعتبر أحد مؤسسي اليونان الحديثة.

وقد ولد كيرياكوس ميتسوكاتيس عام 1968 أي في الفترة التي ظل فيها العسكر يحكم قبضته على بلاد سقراط من عام 1967إلى عام1974.

وقد فرضت على عائلته الإقامة الجبرية ، إلاّ أنها تمكنت من مغادرة البلاد لتقيم في ألمانيا، ثم في فرنسا، ولم تعد إلى البلاد إلا عندما تحققت الديمقراطية في الثمانينات من القرن الماضي.

وقبل أن تجبر عائلته على مغادرة البلاد، انتسب كيرياكوس ميتسوكاتيس إلى أحد المعاهد الراقية في أثينا متخصص في تكوين النخبة اليونانية.

وفي سنوات شبابه، انطلق إلى الولايات المتحدة الأميركية ليدرس العلوم الاجتماعية في جامعة هارفارد. وبعدها انتقل إلى جامعة ستانفورد ليدرس العلاقات الدولية. ولقد ساعده كل ذلك على امتلاك قدرة فائقة لحماية مصالح بلاده على المستوى العالمي.

وعند عودته إلى بلاده، شغل عدة مناصب رفيعة خصوصا في مجال المال والأعمال. وفي عام 1997تزوج من ماريفا غرابوفسكي التي التقى بها في هارفارد، والتي أصبحت بعد عودتها إلى بلادها، نجمة في مجال الاعلام مُحقّقة لنفسها شهرةً واسعة.

وعندما انتُخِبَ رئيسًا لحزب "الديمقراطية الجديدة" سنة 2016، سارع باختيار اليميني المتطرف سبيريدون أدونيس جيورجاديس نائبا له. وعندما أصبح رئيسًا للحكومة، عيّن يمينيين متطرفين على رأس بعض الوزارات مثل وزارة الفلاحة، ووزارة الاقتصاد الداخلي.

وخلافا لسلفه ألكسيس تزيبيراس الذي كان يُجاهر بإلحاده، أعلن كيرياكوس ميتسوكاتيس أنه لا يجوز فصل الكنيسة عن الدولة.



وأثناء موكب تنصيبه رئيسًا للحكومة، أدى القسم واضعًا يده على الانجيل.

ومرة أخرى سوف يركز كيرياكوس ميتساكوتيس سياسته على موضوع الهجرة طالبًا من حكومته تطبيق سياسة حازمة تجاه المهاجرين.



