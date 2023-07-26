إيلاف من لندن: وُجِد الممثل الأميركي كيفين سبيسي غير مذنب بارتكاب جرائم جنسية ضد أربعة رجال في المملكة المتحدة بين عامي 2001 و2013.

وبرأت محكمة ساوثوارك كراون في لندن سبيسي من تسع جرائم جنسية في جلسة مداولاتها اليوم الثلاثاء، وبكى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار البالغ من العمر 64 عامًا بعد أن تمت تبرئته بعد محاكمة بدأت في نهاية يونيو ، وصفت خلالها الادعاء بأنه "متنمر جنسي".

وكان الممثل سبيسي الذي اشتهر بأفلام من بينها American Beauty و The Usual Suspects ومسلسل الدراما السياسية House Of Cards نفى بشدة جميع الادعاءات ضده.

جرائم مفترضة

وكانت هذه الجرائم المفترضة ضد 4 رجال، الآن هم في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم، مُنع الكشف عن هويتهم بموجب القانون الإنكليزي، حدثت بين عامي 2001 و2013.

وفي ذكرى عيد ميلاده الذي تصادف مع قرار تبرئته، أومأ سبيسي برأسه أمام المحلفين وهم يغادرون المحكمة، وشوهد الممثل يبكي ويمسح وجهه بمنديل، قبل أن يطلق تنهيدة كبيرة ويشكر موظفي المحكمة.

وعند تقديم الأدلة، قاوم سبيسي الدموع عندما أخبر كيف "انفجر" عالمه عندما ظهرت مزاعم أخرى ضده لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2017.

وقال للمحلفين: "كان هناك اندفاع في إصدار الأحكام وقبل طرح السؤال الأول أو الإجابة عليه فقدت وظيفتي، وفقدت سمعتي، وفقدت كل شيء في غضون أيام".



وكان سبيسي، الذي عمل مديرًا فنيًا في مسرح أولد فيك The Old Vic في لندن بين عامي 2004 و2015 ، اتُهم بتخدير ممثل طموح سابق وأداء فعل جنسي أثناء نومه، وبعدة اعتداءات على رجال آخرين أحدهم سائق ادعى أن الممثل أمسكه بقوة في إحدى المرات لدرجة أنه "كاد يخرج عن الطريق".



وزعم رجل آخر أن ممثل هوليوود عرّضه لـ"وابل" من الإساءة الجنسية "الحقيرة" قبل أن يمسك المنشعب "مثل الكوبرا" في إحدى المناسبات في منطقة "ويست إند" في لندن، بينما قال الرابع إن نجم هوليوود قبّل رقبته.