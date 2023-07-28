إيلاف من لندن: هاجم حزب العمال البريطاني المعارض، خطط الحكومة لإيواء بعض المهاجرين في خيام في مواقع عسكرية مهجورة.

وقالت وزيرة داخلية حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر إن خطط إيواء بعض المهاجرين في الخيام تظهر أن الحكومة "تتأرجح" في جهودها للحد من عبور القوارب الصغيرة.

وكانت صحيفة (التايمز) اللندنية، ذكرت في تقرير إن وزارة الداخلية البريطانية قد اشترت خيامًا لإيواء ما يصل إلى 2000 شخص في مواقع عسكرية مهجورة، وأكد مصدر حكومي أن الخيام ستستخدم كطوارئ.

وعبر ما يقرب من 15000 مهاجر القناة الإنجليزية في قوارب هذا العام. وجعل رئيس الوزراء ريشي سوناك إيقاف وصول القوارب الصغيرة إلى المملكة المتحدة إحدى الأولويات الرئيسية لحكومته منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر الماضي.

لكن استمرار عمليات العبور والتراكم الكبير في طلبات اللجوء والتحديات القانونية لسياسات الحكومة أعاقت جهودهم.

وقالت صحيفة (التايمز) إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تعمل على خطط طوارئ لبناء الخيام في الأسابيع المقبلة، مع توقع زيادة عدد القوارب.

اقتراح سابق رفض

ونقلت عن مصادر حكومية قولها إن اقتراحاً مماثلاً رُفض العام الماضي بسبب تحذيرات من أنه سيثير طعونًا قانونية على أساس المعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء.

ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية على المواقع الفردية أو المقترحات الخاصة بإيواء اللجوء. ومع ذلك، قال مصدر حكومي لبي بي سي إن الخيام ستُستخدم لتجنب الموقف الذي واجهته العام الماضي عندما نفد مكتب الداخلية الفنادق المحجوزة لفترات أطول لإيواء المهاجرين.

ولم يناقش المصدر تفاصيل المكان الذي ستستخدم فيه الخيام، لكنه قال إن ذلك سيساعد في تجنب "الحجز الفوري" للفنادق التي يُدفع ثمنها كل ليلة.