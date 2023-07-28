مدريد: قضى مستشكف مغارات فرنسي في انهيار مغارة في كانتابريا بشمال إسبانيا، على ما أعلنت فرق الإغاثة التي تمكنت من انتشال الجثة صباح الجمعة بعد عمليّة محفوفة بالمخاطر.

وأفادت أجهزة الإغاثة في كانتابريا منذ مساء الخميس على "إكس" (تويتر سابقا) "يتحتم علينا للأسف أن نؤكد وفاة مستكشف المغارات الفرنسي الذي كان عالقًا في مغارة في سوبا".

وأضافت صباح الجمعة أن فريق إغاثة "نجح في انتشال جثة مستكشف المغارات" وتم نقلها بواسطة مروحية إلى مطار سانتاندير حيث تسلمها الدفاع المدني.

واكتفى الدفاع المدني بتأكيد هوية مستكشف المغارات رداً على أسئلة وكالة فرانس برس، لكنه أكد أنه يجهل المنطقة التي يتحدر منها من غير أن يكشف اسمه لدواعي الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.

نقل الجثة

وشارك أكثر من ثلاثين شخصاً في العملية التي استمرت ساعات بسبب عدم ثبات البقعة التي كانت فيها الجثة.

واضطرّ الفريق في بعض الأحيان لإجراء حفريات بواسطة شحنات ناسفة صغيرة "للسماح بعبور الجثة ونقلها على محمل" إذ أن بعض نقاط العبور ضيقة جداً، على ما أفادت أجهزة الإغاثة.

وكانت أجهزة الإغاثة أوردت في وقت سابق أنها باشرت عملية إنقاذ سعيا للعثور على "عالم مغارات فرنسي كان يستكشف مغارة في سوبا مع شخصين آخرين فرنسيين أيضا".

والفرنسيان الآخران اللذان تمكنا من النجاة قاما بإبلاغ فرق الإغاثة بالحادث الذي نجم عن انهيار "سقف الكهف".