واشنطن: أشادت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، بدور الملك محمد السادس في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وفي بيان صدر بمناسبة احتفال الشعب المغربي بالذكرى الـ24 لتربع الملك على عرش أسلافه، أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، باسم حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي، عن تهانئه وأطيب تمنياته للملك وللشعب المغربي.

وقال بلينكن: "أبعث بأحر التهاني إلى جلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش، ونشكركم على كونكم أحد أقدم وأقرب أصدقائنا".

كما أكد بلينكن على أن العلاقات "العميقة والدائمة" القائمة بين الولايات المتحدة والمغرب تشكل باستمرار "ركيزة للسلام والاستقرار لكلا البلدين وللمنطقة".

وأضاف "نهنئ الملك محمد السادس على دوره في تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز مصالحنا المشتركة".

كما شدد على أن الرباط وواشنطن تربطهما علاقة عميقة وتاريخية والتي "تعود بالنفع على شعبي البلدين".