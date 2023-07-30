نجامينا: وصل رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو إلى نيامي الأحد "ليرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة" في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة، بحسب ما أكد المتحدث باسم الحكومة التشادية عزيز محمد صالح لوكالة فرانس برس.

وقال الوزير "إنها مبادرة تشادية"، بينما أمهل قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال قمّة الأحد في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعاً لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم، من دون أن يستبعدوا "استخدام القوة".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنّ محمد ديبي إيتنو "ليس لديه تفويض خاص من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

وفي صورة نشرها صالح واطلعت عليها وكالة فرانس برس، يبدو ديبي جالسًا إلى جانب الجنرال ساليفو مودي، أحد أعضاء المجموعة العسكرية في النيجر.

وطلبت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر محمد بازوم الذي يحتجزه العسكريون الانقلابيون، و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت الأحد برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

كما قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر.

النيجر بلد ساحلي يبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، وهو من أفقر دول العالم رغم موارده من اليورانيوم.

قمة الجماعة الاقتصادية

ودعي الى القمة وشارك فيها رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إيتنو رغم أن بلاده ليست عضوا في الجماعة الاقتصادية، ولكنها جارة للنيجر وهي أيضا قوة عسكرية في منطقة الساحل متحالفة مع فرنسا.

في نيامي، دان المجلس العسكري المنبثق من الانقلاب مساء السبت القمة التي "تهدف" في رأيه إلى "المصادقة على خطة للعدوان على النيجر".

في نهاية 2022 قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنشاء قوة إقليمية للتدخل ضد الجهاديين وأيضا في حال حدوث انقلاب.