ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،مرفوقا ولي العهد الأمي ر مولاي الحسن ،والأمير مولاي رش يد،بعد زوال اليوم الأحد بساحة عمالة( محافظة )الفنيدق-المضيق بمدينة المضيق ( شمال)،حفل است قبال بمناسبة الذكرى الرابعة وا لعشرين لتوليه مقاليد الحكم .

وتقدم للسلام على الملك محمد ال سادس عزيز أخنوش رئيس الحكومة، ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب( الغرفة الاولى في البر لمان) ، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين(الغرفة الثانية).

الملك محمد السادس يصافح مدعويين لحفل الاستقبال الملكي

وتقدم للسلام على الملك محمد ال سادس أيضا كل من الرئيس الأول ل محكمة النقض ،الرئيس المنتدب لل مجلس الأعلى للسلطة القضائية مح مدعبد النباوي،والوكيل العام ل لملك لدى محكمة النقض رئيس الني ابة العامة الحسن الداكي،ورئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي. كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس شخصيات مدنية وعسكرية وا منية،واعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء الكنائس والبيع.

وبمناسبة عيد العرش(عيد للجلوس)،أصدر الملك محمد السادس،عفوا على مجموعة من الأشخاص،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حا لة افراج ،المحكوم عليهم من طر ف مختلف محاكم البلاد،وعددهم 2052 شخصا.

واستفاد من العفو الملكي الموجو دون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا،إذ استفاد من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو الس جن 133نزيلا.وجرى التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1632نزيلا،كما جرى تحويل عقوب ة الإعدام إلى السجن المؤبد لفا ئدة نزيلةواحدة،وجرى تحويل ال سجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة نزلاء.

أما بالنسبة للمستفيدين من العف و الملكي الموجودون في حالة افر اج وعددهم 283 شخصا، فقد شمل ال عفو من العقوبة الحبسية أو ممات بقى منها 80 شخصا،كما شمل العف و من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 14 شخصا،بينما شمل الع فو من الغرامة 180شخصا.

أما العفو من عقوبتي الحبس والغ رامة فشمل 8 أشخاص بينما شمل العفو من الغرامة ومم ا تبقى من العقوبة الحبسية شخصا واحدا.





