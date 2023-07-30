ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس،مرفوقا ولي العهد الأمير مولاي الحسن ،والأمير مولاي رشيد،بعد زوال اليوم الأحد بساحة عمالة( محافظة )الفنيدق-المضيق بمدينة المضيق ( شمال)،حفل استقبال بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتوليه مقاليد الحكم .
وتقدم للسلام على الملك محمد السادس عزيز أخنوش رئيس الحكومة،ورشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب( الغرفة الاولى في البرلمان) ، والنعم ميارة رئيس مجلس المستشارين(الغرفة الثانية).
الملك محمد السادس يصافح مدعويين لحفل الاستقبال الملكي
وتقدم للسلام على الملك محمد السادس أيضا كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض ،الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمدعبد النباوي،والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الحسن الداكي،ورئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي.كما تقدم للسلام على الملك محمد السادس شخصيات مدنية وعسكرية وامنية،واعضاء السلك الدبلوماسي، ورؤساء الكنائس والبيع.
وبمناسبة عيد العرش(عيد للجلوس)،أصدر الملك محمد السادس،عفوا على مجموعة من الأشخاص،منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة افراج ،المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد،وعددهم 2052 شخصا.
واستفاد من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1769 نزيلا،إذ استفاد من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن 133نزيلا.وجرى التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1632نزيلا،كما جرى تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيلةواحدة،وجرى تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة ثلاثة نزلاء.
أما بالنسبة للمستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة افراج وعددهم 283 شخصا، فقد شمل العفو من العقوبة الحبسية أو مماتبقى منها 80 شخصا،كما شمل العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة 14 شخصا،بينما شمل العفو من الغرامة 180شخصا.
أما العفو من عقوبتي الحبس والغرامة فشمل 8 أشخاص بينما شمل العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية شخصا واحدا.
التعليقات